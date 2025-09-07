Morti due ragazzi a Follo vicino La Spezia in un incidente in moto, vittime una 18enne e un 19enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una ragazza e un ragazzo appena maggiorenni sono morti in un incidente in moto a Follo, in provincia di La Spezia. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote su cui viaggiavano le due giovani vittime, entrambe originarie della provincia spezzina, sarebbe finito fuori strada autonomamente, andandosi a schiantare contro un muro. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per appurare che nello schianto non sia stato coinvolto nessun altro veicolo.

L’incidente a Follo

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di domenica 7 settembre, sulla strada provinciale 15, nel tratto che collega Follo e la Val Durasca, in provincia di La Spezia. In sella alla moto, finita contro il muro di una casa, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19, entrambi originari della Val di Vara.

A lanciare l’allarme ai soccorsi sono stati i residenti dell’abitazione contro cui si è schiantato il veicolo a due ruote. Nonostante i soccorsi immediati per le due giovani vittime non c’è stato nulla da fare.

Il comune di Follo, in provincia di La Spezia, dove è avvenuto l’incidente in moto in cui hanno perso la vita una 18enne e un 19enne

I soccorsi nello Spezzino

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale sanitario della Croce Rossa e dell’Asl 5 con ambulanze e automedica provenienti da La Spezia e Sarzana, chiesto inoltre l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Genova per tentare un trasferimento d’urgenza.

Per oltre mezz’ora i medici hanno praticato manovre di rianimazione, ma senza successo. I due giovani sono stati dichiarati deceduti sul luogo dell’incidente.

In corso di accertamento le cause dell’impatto. I carabinieri stanno indagando per verificare se la moto sia finita fuori strada in modo autonomo o se l’urto possa essere stato provocato da un altro veicolo.

L’incidente a Grandate

Lo schianto mortale è avvenuto a distanza di un giorno da un altro incidente in moto, a Grandate, in provincia di Como, dove nella serata di sabato 6 settembre sono morti altri due ragazzi giovanissimi.

A perdere la vita un 17enne di Oltrona e un 20enne di Luisago, entrambi deceduti sul colpo nel terribile impatto. In corso gli accertamenti dei carabinieri di Cantù stanno lavorando per chiarire la dinamica.