Morto Roberto De Simone, anche Riccardo Muti accusa Napoli dopo Saviano: "Ingrata, lasciato da solo"

Roberto De Simone è morto e il suo decesso ha scatenato una polemica che vede in prima linea Riccardo Muti e Roberto Saviano contro la città di Napoli, accusata di aver “dimenticato” il musicista e regista teatrale, scomparso all’età di 91 anni. Il Direttore d’Orchestra si è detto “affranto” e “arrabbiato”, perché De Simone è morto “solo”.

L’accusa di Muti a Napoli dopo la morte di De Simone

Riccardo Muti ha sferrato un attacco alla città di Napoli dalle colonne de Il Mattino, dopo la morte di Roberto De Simone. Il Direttore d’Orchestra ha scritto di essere “affranto e arrabbiato” per la scomparsa di “un amico, un grande genio, un napoletano europeo, un intellettuale che guardava contemporaneamente alle radici colte e popolari della nostra cultura”.

Muti ha sottolineato che De Simone è “morto solo” e che spesso è stato trattato “con ingratitudine” dalla città di Napoli, a cui “lui ha dato tanto”. Il “Maestro” ha spiegato: “Napoli è stata ingrata con lui, non gli ha mai concesso riconoscimenti, non gli ha mai dato quel teatro per costruire la scuola vocale che sognava di realizzare”.

Roberto De Simone, musicista e regista, simbolo di Napoli.

Roberto De Simone è stato direttore artistico del Teatro San Carlo e direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella. Oltre alla sua attività teatrale e musicale, De Simone è stato anche autore di diversi volumi dedicati alle tradizioni popolari campane.

Riccardo Muti si è augurato che la città di Napoli dedichi presto “una strada o una piazza importanti” a Roberto De Simone.

Lo sfogo di Roberto Saviano su De Simone e Napoli

Le parole di Riccardo Muti su Roberto De Simone e Napoli seguono lo sfogo dello scrittore Saviano, anche lui critico con la città partenopea.

L’autore di “Gomorra” , su Instagram, ha definito De Simone “dimenticato, isolato, maltrattato“. E ha aggiunto: “Ha creato Napoli, le sue opere, la sua musica, i suoi studi non hanno pari con nulla che sia stato scritto su Napoli, attraverso Napoli, nonostante Napoli”.

Il cordoglio del sindaco di Napoli Manfredi per la morte di De Simone

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dedicato un pensiero a Roberto De Simone dopo la morte del musicista e regista, simbolo della città campana.

Le parole del primo cittadino: “Napoli perde un riferimento culturale che ha saputo portare nei decenni la nostra città in giro per il mondo, coniugando le antiche tradizioni con una straordinaria attitudine innovativa. A De Simone eravamo strettamente legati, consapevoli della sua grandezza artistica”.