Motorino del ministro Giuli vandalizzato, la denuncia e lo sfogo: "Prima di essere al Governo non succedeva"

Qualcuno ha vandalizzato il motorino di Alessandro Giuli. A farlo sapere è il diretto interessato sui social, dove il ministro ha condiviso una nota per raccontare il fatto accompagnato da una foto del mezzo danneggiato. Giuli scrive che si tratterebbe del terzo episodio ai danni della sua famiglia, eventi che si ripetono “da quanto 7 mesi fa sono diventato ministro”. I vandali hanno preso di mira anche le “gomme dell’auto”, poi si sono accaniti sullo scooter rubando il caso e sostituendolo con una busta del ghiaccio.

Vandalizzato lo scooter della moglie del ministro

Alcuni sconosciuti hanno preso di mira lo scooter della moglie di Alessandro Giuli e l’auto del ministro, entrambi posteggiati sotto la sua abitazione. A raccontarlo è lo stesso titolare della Cultura in un post condiviso sui suoi profili social.

Giuli segnala “atti vandalici sul motorino di mia moglie” ma anche le “gomme dell’auto sgonfiate“. Il gesto vandalico si è esteso anche sulla parte frontale dello scooter, come mostra lo stesso ministro in una foto in allegato.

I vandali si sono inoltre impossessati del casco e, al posto di questo, hanno lasciato una “busta del ghiaccio per contusioni”. Un dettaglio, quest’ultimo, in cui Alessandro Giuli vede un gesto intimidatorio.

Il ministro sottolinea che episodi come questo non si sarebbero mai verificati in precedenza, ma da quando ha accettato l’incarico del governo Meloni dopo l’uscita di scena di Gennaro Sangiuliano avrebbe subito due attacchi, tre con quello denunciato venerdì 11 aprile.

La denuncia di Alessandro Giuli e le indagini

Stando alle parole del ministro, il gesto vandalico avvenuto sotto la sua abitazione avrà delle conseguenze. Alessandro Giuli scrive: “Ho avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino”.

Come riporta Quotidiano Nazionale Giuli avrebbe denunciato il fatto alla Digos della Questura di Roma. Il precedenti attacchi risalirebbero ai mesi di ottobre e novembre, e in quest’ultima occasione la moglie di Giuli, Valeria Falcioni, si sarebbe rivolta ai carabinieri.

La solidarietà dei politici

Su X Ignazio La Russa ha espresso “sincera e affettuosa solidarietà” a Giuli, sperando che “le autorità facciano presto piena luce su quanto accaduto”.

Solidarietà anche dal senatore Lega Massimo Garavaglia, che commenta rivolgendosi agli autori del gesto: “Pezzenti“. Numerosi, inoltre, i commenti di sostegno da parte degli elettori che colgono l’occasione per sottolineare il preoccupante tasso di vandalismo che riguarda la città di Roma.