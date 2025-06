Omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio, titolare della cartoleria ucciso a coltellate: killer in fuga

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Omicidio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La vittima, Davide Gorla di 50 anni, è il titolare di una cartoleria situata nel centro cittadino, in via Milano. Le indagini sono condotte dalla polizia, intervenuta immediatamente sul posto. Gli agenti sono sulle tracce del responsabile. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di una rapina.

Omicidio a Busto Arsizio: la vittima è Davide Gorla

L’omicidio è avvenuto intorno alle 18 di mercoledì 25 giugno. Davide Gorla, questo il nome della vittima, titolare del negozio Linea Continua di via Milano, è stato colpito da una coltellata.

Non è chiaro se il delitto sia avvenuto al culmine di una rapina. Al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi. Il 50enne è morto poco dopo l’aggressione, durante il trasporto in ospedale. Le telecamere della sorveglianza del negozio avrebbero ripreso l’aggressore, fornendo così una pista concreta da seguire.

Caccia all’uomo, potrebbe non essere una rapina

La polizia ha effettuato diversi posti di blocco intorno alla zona dell’omicidio, avvenuto all’interno dell’ex Galleria Boragno, in pieno centro a Busto Arsizio.

Lo stesso titolare definiva il negozio Linea Continua “piccolo ma pieno di proposte allettanti”, con oggetti preziosi dedicati al mondo della scrittura. Gli inquirenti stanno già acquisendo le immagini delle telecamere della videosorveglianza per cercare di dare un nome all’aggressore. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia scientifica per tutti i rilievi del caso.

Non è ancora chiaro se quest’ultimo sia fuggito a piedi oppure utilizzando un veicolo. Le condizioni del negoziante 65enne sono apparse subito gravissime. Secondo quanto riportato dai media locali, Davide Gorla è morto durante il trasferimento in ospedale.

Chi era Davide Gorla, noto commerciante di Castellanza

Originario di Castellanza, Davide Gorla è un commerciante molto noto a Busto Arsizio, popoloso comune in provincia di Varese.

In passato aveva lavorato in alcune note gioiellerie della città, tra cui Ceccuzzi e Scarsella. Nel suo negozio Linea Continua vendeva oggetti di design, penne di valore e piccoli articoli regalo. La zona in cui è avvenuto l’omicidio è stata transennata per permettere alla polizia di effettuare tutti i rilievi scientifici. Al momento gli inquirenti sono sulle tracce di un uomo che, secondo le prime informazioni, avrebbe agito da solo.

Poco più di due mesi fa a Samarate, non lontano da Busto Arsizio, una donna era stata uccisa dal marito.