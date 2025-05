Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin è di nuovo irreperibile: le ipotesi

Sebastiano Visintin risulterebbe irreperibile da circa 24 ore, nuovamente. Non è una novità, per il 73enne triestino indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich : l’uomo, infatti, in precedenza aveva fatto perdere le sue tracce per poi rivelare che si trovasse in Austria per una breve vacanza. I suoi ultimi segnali arrivano dal suo profilo Facebook, dove nelle ultime ore ha postato immagini che ritraggono la moglie.

Sebastiano Visintin irreperibile, l’ipotesi

Sebastiano Visintin non dà segnali almeno dalla mattina di venerdì 23 maggio. Lo fa sapere Il Messaggero in un articolo in cui leggiamo che l’ultimo dato a disposizione del pubblico è in un post pubblicato sul profilo Facebook del 73enne. Nessuna dichiarazione né indizio, solo una foto della moglie Liliana Resinovich accompagnata dalla didascalia: “Mio”.

Si tratta certamente di una coincidenza: il 23 maggio, infatti, la pm Ilaria Iozzi titolare dell’inchiesta ha messo nero su bianco la richiesta di incidente probatorio.

Fonte foto: ANSA Sebastiano Visintin è nuovamente irreperibile. L’uomo è indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich

Resta da chiedersi, come scrive Il Giornale, se Visintin si sia reso irreperibile nei confronti dei giornalisti o degli inquirenti, un quesito che per ora non trova risposta.

Come anticipato, in precedenza il 73enne aveva già fatto parlare di sé quando era partito per l’Austria dopo l’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati da parte della Procura di Trieste. Non si esclude, dunque, che l’uomo possa presto dare notizie di sé.

Le accuse per l’omicidio di Liliana Resinovich

Come riporta Ansa, venerdì 23 maggio la pm Ilaria Iozzi ha esposto le accuse nei confronti di Sebastiano Visintin nella richiesta di incidente probatorio.

Secondo la tesi del pubblico ministero, pubblicata da Il Piccolo, Visintin avrebbe “aggredito e soffocato” la moglie proprio “nel parco dell’ex ospedale psichiatrico” dove il 5 gennaio 2022 è stato rinvenuto il cadavere della moglie. Brevemente, l’accusa sostiene che l’assassino della 63enne sarebbe proprio il marito.

La versione di Claudio Sterpin

Intervistato da Open Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, ha esposto la sua tesi sull’omicidio: la donna sarebbe stata attirata “in un tranello” da parte del marito, il quale l’avrebbe “soffocata”. Il tutto sarebbe avvenuto il 14 dicembre 2021, il giorno della scomparsa della donna.

Eppure secondo Sterpin il marito di Liliana “non può aver fatto tutto da solo”, e soprattutto il corpo della donna non sarebbe stato portato presso il boschetto dell’ex Opp nel giorno stesso della scomparsa in quanto “il cadavere sarebbe stato putrefatto e, soprattutto, i cinghiali se la sarebbero spolpata”. Le indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich continuano.