Omicidio in casa a Vigevano vicino Pavia, 43enne ucciso a coltellate: in caserma un ragazzo di 25 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia all’alba a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso con 24 coltellate mentre si trovava nella propria abitazione. I Carabinieri hanno fermato per l’omicidio un ragazzo di 25 anni, che è stato portato in caserma. Sopralluoghi ancora in corso, gli investigatori al lavoro per chiarire dinamica e movente.

L’uomo ucciso a Vigevano (Pavia)

Un uomo di 43 anni è stato ucciso alle prime luci dell’alba di oggi – martedì 6 maggio 2025 – nella propria abitazione, un caseggiato situato in corso Novara a Vigevano, all’altezza del civico 86, in una zona periferica del comune della provincia di Pavia.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, si tratterebbe di una lite terminata con un omicidio, avvenuto nel cortile dell’abitazione.

Fonte foto: ANSA L’abitazione di Vigevano, in provincia di Pavia, dove si è consumato l’omicidio di un uomo di 43 anni

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che nel giro di poco tempo hanno fermato un 25enne di origine rumena sospettato del delitto, che è stato condotto in caserma per accertamenti.

Fermato un ragazzo per l’omicidio

Il ragazzo straniero di 25 anni, che non avrebbe legami di parentela con la vittima, avrebbe quindi ucciso il 43enne sferrandogli numerose coltellate, circa una ventina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli investigatori della Compagnia di Vigevano e del Reparto Operativo di Pavia, insieme ai militari del reparto di investigazioni scientifiche, che hanno effettuato i rilievi.

Presente sul posto anche il pm dei Pavia, che ha effettuato i sopralluoghi sul luogo del delitto insieme agli agenti dell’Arma.

Dinamica e movente ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, come riportato da Il Giorno, l’arrestato e la vittima avrebbero parlato nel cortile di casa, fino a degenerare in una lite che si è conclusa con l’aggressione e l’omicidio.

Il 25enne sospettato dell’omicidio sarebbe stato poi fermato dagli agenti della Sezione Radiomobile di Vigevano: si trovava ancora nei pressi dell’abitazione, e aveva con sé un coltello da cucina sporco di sangue.

Non è ancora chiara quale sia stata la causa che ha scatenato la discussione, né se i due avessero fatto uso di alcol o sostanze stupefacenti. Saranno le indagini dei Carabinieri a chiarire i molti aspetti di questa vicenda.