Omicidio Liliana Resinovich, la pista del "farmacista" confermata da Sterpin: cos'ha detto in tv

“I magistrati volevano sapere se avessi notizie di altre relazioni di Lilly nel periodo in cui stavamo insieme”: a dirlo è Claudio Sterpin, intervistato durante la puntata di Quarto Gradoandata in onda venerdì 27 giugno su Rete 4. L’86enne triestino, ex atleta e “amico speciale” di Liliana Resinovich, ha ricostruito davanti alle telecamere un passaggio chiave dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto pochi giorni fa, nel corso di un incidente probatorio durato 5 ore.

Omicidio Liliana Resinovich, la pista del “farmacista”

Al centro, l’ipotesi di un terzo uomo nella vita della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta tre settimane più tardi nel giardino dell’ex Ospedale Psichiatrico di Trieste. “So che è trapelata l’indiscrezione di una domanda su un farmacista – ha detto Sterpin – ma quella storia non è recente. Me ne parlò, sì, ma parliamo di vent’anni fa”.

Secondo Sterpin, Liliana avrebbe raccontato quella relazione passata come “abbastanza seria”, ma non paragonabile al legame duraturo che li univa da oltre quarant’anni.

“Non era minimamente vicina alla nostra”, ha ribadito più volte. Eppure, il tema è stato sollevato dagli inquirenti, probabilmente per escludere o verificare piste alternative.

L’attacco a Sebastiano Visintin

Nel corso della puntata, è stato riportato anche un passaggio molto duro dello stesso Sterpin nei confronti di Sebastiano Visintin, marito di Liliana e attualmente unico indagato per il suo omicidio.

“Lui se n’è fregato perché sapeva che non sarebbe tornata. Lo dirò anche in punto di morte”, ha affermato.

Per l’86enne, Visintin sarebbe stato consapevole della relazione extraconiugale della moglie, nonostante continui a negarlo.

Una convinzione che, agli occhi di Sterpin, rafforzerebbe l’ipotesi di un movente legato a dinamiche personali ed economiche.

La poesia inviata da Liliana

A rendere ancora più complessa la trama del caso, la discussione attorno a una poesia inviata da Liliana a Claudio pochi giorni prima della scomparsa.

Inizialmente letta come una sorta di testamento affettivo, si è poi scoperto che il testo circolava online dal 2017, firmato dal poeta Francesco Versace.

Alla domanda se la relazione col farmacista possa avere rilevanza investigativa, Sterpin risponde con distacco: “Non credo. Anche se fosse stata recente, non ha nulla a che fare con noi. I meandri della giustizia sono infiniti… ma a me non cambia nulla”.