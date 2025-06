Omicidio Liliana Resinovich, i sospetti di Claudio Sterpin sull'assassino: "Impossibile che fosse da solo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Claudio Sterpin è convinto che nell’omicidio di Liliana Resinovich siano coinvolte diverse persone. Dopo l’incidente probatorio sulla morte della donna, l’amico della vittima ha detto che è “impossibile” che l’assassino “fosse da solo” e che il marito Sebastiano Visintin, accusato del delitto, “sa cosa è successo”.

Omicidio Liliana Resinovich, i sospetti di Claudio Sterpin

Dopo l’incidente probatorio di lunedì 23 giugno Claudio Sterpin ha parlato ai microfoni di Mattino Cinque News e ha detto la sua sull’omicidio dell’amica Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio successivo.

L’86enne ha detto di aver raccontato davanti al gip del tribunale di Trieste quanto va dicendo da tre anni e mezzo, “non c’è nulla di nuovo“.

Fonte foto: IPA Sebastiano Visintin, accusato dell’omicidio della moglie Liliana Resinovich

Secondo Sterpin è impossibile che la 63enne si sia suicidata, perché stava per “coronare il sogno di una vita”.

Nell’incidente probatorio, ha aggiunto, non si è detto niente di più o di meno di quanto lui racconta da tempo.

“Impossibile” che l’assassino fosse da solo

Secondo Sterpin è “impossibile” che l’assassino di Liliana Resinovich abbia fatto tutto da solo.

Soprattutto il trasporto del corpo della donna nel punto dove venne ritrovato, attraverso un sentiero impervio e “pieno di buche”, e di notte.

Secondo Sterpin infatti probabilmente il cadavere della donna sarebbe stato portato lì poche ore prima del ritrovamento, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2022.

Per fare quel “lavoro” sarebbero servite almeno due persone, forse anche tre secondo Sterpin.

L’incidente probatorio

Come detto, lunedì 23 giugno si è tenuto al tribunale di Trieste l’incidente probatorio per l’omicidio di Liliana Resinovich.

Davanti al gip, Claudio Sterpin e il marito della vittima, Sebastiano Visintin, hanno risposto alle domande del pm e dei legali della difesa e della parte offesa.

Le loro dichiarazioni sono state cristallizzate in modo da poter essere utilizzate per l’eventuale processo.

Sebastiano Visintin è attualmente l’unico indagato per omicidio nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich.

Secondo l’accusa, che in precedenza aveva chiesto l’archiviazione del caso per suicidio, l’uomo avrebbe ucciso la moglie perché lei voleva lasciarlo per andare a stare con Sterpin.