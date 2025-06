Omicidio Liliana Resinovich, rivelazione dell'amica Laura su Sebastiano Visintin, gli hard disk e 20 mila euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Claudio Sterpin non ha solo chiarito i suoi rapporti con Liliana Resinovich, ma ha anche dichiarato come Sebastiano Visintin abbia spiato la moglie. Le prove sarebbero contenute in alcuni hard disk consegnati a un amico. L’amica di Liliana, Laura, ha parlato degli hard disk e del rapporto con il marito.

Gli hard disk

Un caso complesso quello di Liliana Resinovich, fatto di tante interpretazioni e di dichiarazioni. Tra queste anche quelle dell’amica Laura, che racconta degli hard disk. Questi sono emersi in diverse occasioni, come durante il discorso di Claudio Sterpin, secondo cui al loro interno si trovano le prove del fatto che Visintin spiasse la moglie.

Secondo il racconto di Laura, Sebastiano avrebbe consegnato gli hard disk a suo marito dicendogli di tenerli senza un tempo limite. Lo scambio sarebbe avvenuto pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana.

Sebastiano avrebbe aggiunto che all’interno degli hard disk non c’era nulla di strano, eclatante o importante, ma solo una serie di foto accumulate negli anni. Così lo invita a guardarli, se vuole.

I 20 mila euro

Durante l’intervista, Laura racconta anche un altro aneddoto legato alla consegna degli hard disk. Sembra infatti che Sebastiano volesse portare anche dei soldi all’amico. La somma si aggirerebbe intorno ai 20mila euro.

A dire fermamente “no” a tale richiesta sarebbe stata proprio Laura, che avrebbe commentato: “Soldi da me non ne porti. Dalli a chi vuoi, ma io non li voglio”.

La relazione con Sebastiano

Laura, però, non si limita a raccontare questi episodi, ma anche il rapporto tra Liliana e Sebastiano. Alla domanda se Sebastiano e Liliana fossero in crisi, l’amica risponde senza pensarci troppo.

Al microfono dice: “Sì, negli ultimi anni sì”. Laura sembra opporsi così al racconto di Sebastiano, che invece ha sempre detto di no e di come il loro rapporto fosse ancora idilliaco.

“Nessuno li ha mai visti bisticciare”, deve ammettere la donna. Ma problemi c’erano e lo riconferma ammettendo di aver visto negli ultimi due anni Liliana stanca. “Per me aveva proprio il desiderio di lasciarlo”.