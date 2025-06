Omicidio Liliana Resinovich, scontro tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin prima dell'incidente probatorio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il 23 giugno è il giorno in cui Claudio Sterpin parlerà in Tribunale a Trieste nell’ambito dell’incidente probatorio per l’omicidio di Liliana Resinovich. Sebastiano Visintin ha raggiunto il Tribunale e avviato uno scontro con il presunto amico speciale della moglie: "Rispetto per Liliana", ha urlato Visintin. Dura la risposta di Sterpin: "Non sa cosa vuol dire amore".

Omicidio Liliana Resinovich: l’incidente probatorio

Claudio Sterpin, quello che Mattino Cinque News ha definito come "l’amico speciale" di Liliana Resinovich, sarà ascoltato al Tribunale di Trieste in qualità di incidente probatorio il 23 giugno.

L’uomo dovrà chiarire i suoi rapporti con la vittima dell’omicidio, oltre che quelli tra Resinovich e il marito Sebastiano Visintin.

Sterpin, come riportato da Mattino Cinque News, avrebbe affermato che la vittima non si sarebbe mai suicidata: i due , stando alle parole dell’uomo, avevano pianificato un futuro insieme.

La versione dell’uomo, da sempre smentita da Sebastiano Visintin, è stata confermata dai molti SMS scambiati tra Sterpin e la vittima.

E l’amico speciale di Resinovich ha anche affermato che Visintin potrebbe aver spiato la moglie: le prove sarebbero contenuti negli hard disk che il marito della donna avrebbe consegnato ad un amico pochi giorni dopo la scomparsa della moglie.

Lo scontro: l’arrivo di Sebastiano Visintin fuori dal Tribunale

Sebastiano Visintin è stato intercettato da Mattino Cinque News mentre, con la sua bicicletta, ha raggiunto il Tribunale la mattina dell’incidente probatorio per l’omicidio di Liliana Resinovich.

Fuori dalla struttura, all’arrivo di Claudio Sterpin, è avvenuto uno scontro, con Visintin che ha urlato all’uomo: "Rispetto per Liliana. Non ‘Con le mani si può fare quello che vuoi’. Rispetto per Liliana, questo chiedo io, basta".

Tuttavia, Visintin ha evitato di rispondere a qualsiasi domanda posta dai giornalisti, che gli hanno domandato cosa ci facesse fuori dal Tribunale.

La risposta di Claudio Sterpin

Mattino Cinque News ha successivamente intervistato in esclusiva Claudio Sterpin prima dell’incidente probatorio. È stato chiesto all’uomo per quale motivo Sebastiano Visintin ha detto a Sterpin che dovrebbe vergognarsi.

"Lui ha detto ‘Vergognati perché hai detto, senza rispetto per Liliana, che l’amore si può fare anche con le mani’. Non è un segreto questo qua, è lui che lo ha inventato (…). Lui neanche si sogna cosa vuol dire amore", ha affermato l’uomo.