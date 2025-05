Operazione 'Scenic' a Ventimiglia, smantellata rete di traffico di migranti: come agivano i 'passeur', video

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di diciotto indagati il bilancio dell’operazione “Scenic” condotta dalla Polizia di frontiera di Ventimiglia in collaborazione con la Police aux frontières di Nizza. L’operazione ha smascherato un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso il confine italo-francese.

Indagini e scoperte

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata a novembre 2023 quando i poliziotti italiani hanno individuato una Renault Scenic con tre persone straniere a bordo. Le indagini hanno permesso di tracciare i movimenti transfrontalieri del veicolo, rivelando l’esistenza di un’organizzazione criminale che trasportava illegalmente migranti.

Modalità operative

I migranti venivano avvicinati nella zona di Ventimiglia e affidati ai “passeur”, incaricati di portarli oltre confine su auto con targa francese. I veicoli, spesso noleggiati, effettuavano numerosi viaggi giornalieri senza pagare i pedaggi autostradali. Il trasporto si concludeva a Nizza, dove i migranti venivano lasciati in stazioni ferroviarie o di autobus.

Scoperta del giro d’affari

Attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche e la geolocalizzazione dei mezzi, è stato scoperto un giro d’affari particolarmente lucroso. Oltre 100 passaggi al confine sono stati registrati, con un tariffario che prevedeva 250 euro per un viaggio in berlina, 75 euro in utilitaria e 100 euro per l’attraversamento a piedi lungo i sentieri montani.

Arresti e misure cautelari

I poliziotti della Squadra investigativa comune, istituita tra la Procura di Imperia e quella di Nizza, hanno arrestato in Francia sei persone, mentre in Italia sono state bloccate sette persone. Di queste, sei sono state sottoposte alla misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Imperia, Cuneo, Torino e Aosta, e una è finita in carcere. Durante l’operazione, cinque passeur sono stati arrestati in flagranza di reato.

Fonte foto: Polizia