Operazione Twistlock a Brescia, fiumi di droga dal Sudamerica e Nordafrica: il video delle rotte, 45 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 45 misure cautelari il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile di Brescia. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia, ha colpito due organizzazioni criminali specializzate nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno rivelato l’uso di comunicazioni criptate e legami con organizzazioni mafiose.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le misure cautelari sono state eseguite in tutta Italia, con 30 arresti in carcere, 12 ai domiciliari e 3 obblighi di dimora. Le perquisizioni hanno coinvolto cittadini italiani, albanesi e nordafricani nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella.

Le accuse

Gli indagati sono accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti da Sudamerica, Nordafrica e Olanda. Il primo gruppo criminale, operante in provincia di Brescia, importava cocaina dalla Colombia con l’aiuto del “clan del Golfo”. L’hashish arrivava dal Marocco, passando per la Spagna. Il secondo gruppo aveva legami con le famiglie di ‘Ndrangheta Nirta e Strangio e aveva stabilito il suo quartier generale a Gussago, trasformandolo in un centro di stoccaggio per la droga.

Sequestri e arresti

Nel corso delle indagini, avviate nel 2022, sono stati arrestati in flagranza 19 persone e sequestrati circa 135 chili di cocaina, 90 chili di hashish e 3 chili di marijuana, oltre a 2 pistole revolver. Complessivamente, è stato contestato il traffico di circa 2mila chili di cocaina, 1.500 chili di hashish e 700 chili di marijuana.

Scoperte e sequestri

Ad aprile 2023, è stata scoperta una raffineria clandestina per il taglio e confezionamento di cocaina nella provincia di Reggio Calabria. Sono stati arrestati in flagranza un cittadino colombiano e un italiano, e sequestrati 34 chili di cocaina e 11 chili di sostanza da taglio.

Fonte foto: Polizia