Padova, 42enne bloccato con un'auto rubata e arnesi da scasso: arresto e foglio di via

E’ di un arresto e un foglio di via il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato a Padova, dove un 42enne dominicano è stato fermato per furto e ricettazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi con un’auto rubata.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto sabato 24 maggio nel quartiere Terranegra. Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute su segnalazione di un residente che aveva notato movimenti sospetti nel suo garage. Un uomo e una donna erano stati ripresi dalle telecamere mentre rubavano un paio di scarpe e tentavano di fuggire a bordo di un Mercedes GLA bianco.

Fuga e arresto

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato e bloccato il veicolo in fuga, guidato dal 42enne dominicano, mentre la donna è riuscita a dileguarsi. L’auto è risultata rubata pochi giorni prima in zona Portello. All’interno del veicolo sono stati trovati arnesi da scasso e altri oggetti di dubbia provenienza, tra cui mazzi di chiavi e smartphone.

Precedenti e provvedimenti

Il fermato, residente nel Veneziano, ha precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti aggravati, rapine e danneggiamenti, oltre a lesioni, maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo gli accertamenti, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione.

Misure di sicurezza

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto un foglio di via obbligatorio dal comune per 4 anni e attivato l’Ufficio Immigrazione per verifiche sulla sua posizione. Inoltre, sono stati effettuati controlli straordinari nel parcheggio multipiano Central Park, dove sono stati trovati 2 cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che dormivano in giacigli di fortuna. Il personale dell’Azienda Aps è stato coinvolto per la rimozione del materiale.

Fonte foto: IPA