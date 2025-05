Palermo, maxi festa illegale con dj e 600 persone interrotta dalla Polizia: scatta il sequestro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un evento musicale non autorizzato ha portato all’indagine di un organizzatore a Palermo. Nei giorni scorsi, la Questura ha effettuato un’ispezione presso una struttura ricettiva cittadina, dove si stava svolgendo una serata danzante pubblicizzata sui social network. L’evento è stato interrotto per motivi di sicurezza.

Ispezione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ispezione è avvenuta nell’ambito di servizi mirati a contrastare la cosiddetta “malamovida”. Gli agenti hanno scoperto che l’evento era stato pubblicizzato tramite locandine e social media, con la partecipazione di un dj.

Scoperta dell’evento

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato un’area esterna con un punto ristoro e un’area bar interna, dove si esibiva un dj. Circa 600 avventori erano presenti, ballando al ritmo della musica ad alto volume.

Violazioni e conseguenze

L’organizzatore non ha potuto esibire alcuna licenza di pubblico spettacolo né una perizia fonometrica, portando alla contestazione per violazione della legge sull’impatto acustico. L’evento è stato concluso intorno alla mezzanotte, con un deflusso ordinato del pubblico per garantire la sicurezza.

Sequestro e indagini

Constatata l’organizzazione abusiva, i poliziotti hanno sequestrato l’area destinata a pista da ballo e la strumentazione musicale. L’organizzatore è stato deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 681 c.p. in relazione all’art. 80 T.U.L.P.S. Il sequestro è stato convalidato dalla competente A.G.

Presunzione di innocenza

Va precisato che l’indagato è attualmente solo indiziato e la sua posizione sarà definitiva solo dopo un’eventuale sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

