Papa Leone XIV riceverà Sergio Mattarella il 6 giugno, è il primo incontro ufficiale

Venerdì 6 giugno, alle ore 9:15, il Capo dello Stato Sergio Mattarella sarà ricevuto da Papa Leone XIV. Si tratta della prima visita ufficiale in Vaticano del Presidente della Repubblica, dopo il primo, veloce, incontro con il Pontefice in occasione della messa di insediamento dello scorso 18 maggio. In quell’occasione, Mattarella guidava la delegazione italiana ed ebbe modo di scambiare qualche parola con Leone XIV.

La visita ufficiale di Mattarella al Papa

È stata calendarizzata la prima visita ufficiale del Capo di Stato a Sua Santità.

L’agenda del Quirinale segnala l’arrivo di Sergio Mattarella in città del Vaticano nella mattinata di venerdì 6 giugno 2025.

Fonte foto: ANSA Sergio Mattarella e Papa Leone XIV

Per il Presidente della Repubblica si tratta del primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV, salito al trono di San Pietro lo scorso maggio.

Il primo incontro con Leone XIV

Quella del 6 giugno sarà la prima visita ufficiale, ma non è la prima volta che Sergio Mattarella incontra il nuovo Pontefice.

In occasione della messa di insediamento del 18 maggio, Mattarella si trovava a capo della delegazione italiana.

Tra i numerosi Capi di Stato presenti a San Pietro, il Presidente della Repubblica Italiana ebbe l’opportunità di scambiare alcune parole con Leone XIV.

Accanto a Mattarella, in quell’occasione, vi era la premier Giorgia Meloni. Mentre il vicepresidente JD Vance presenziò in rappresentanza del governo Usa.

Le parole del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella ha già dimostrato di apprezzare la linea di pensiero del nuovo Pontefice, esprimendogli “fervidi auguri” nel giorno dell’elezione.

Il Capo di Stato aveva sottolineato il valore della pace evocato da Leone XIV nel corso del suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni.

“In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarle – scrisse Mattarella – l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede”.

L’obiettivo del Presidente della Repubblica è quello di “continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone”.