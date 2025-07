Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un personal trainer di 52 anni originario del tarantino, accusato di ricettazione e detenzione di farmaci e sostanze dopanti ad Andria. L’uomo è stato sorpreso in flagranza durante una perquisizione condotta dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 35.000 euro in contanti e oltre 28 tipologie di steroidi e anabolizzanti, oltre a modiche quantità di hashish e marijuana. I farmaci sequestrati presentavano date di scadenza alterate, aggravando la pericolosità della loro vendita e consumo.

Le indagini e la perquisizione: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Trani. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura BAT hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’indagato, situata nel centro cittadino di Andria. L’intervento si inserisce in un più ampio procedimento penale per reati contro la persona, già in corso nei confronti dell’uomo.

Il sequestro: sostanze dopanti e denaro contante

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una vasta gamma di sostanze dopanti: sono state individuate e sequestrate 28 tipologie di steroidi e anabolizzanti, insieme a piccole quantità di hashish e marijuana. Oltre ai farmaci, sono stati recuperati e sequestrati circa 35.000 euro in contanti. Gli inquirenti stanno ora verificando la provenienza del denaro, sospettando che possa essere il frutto della commercializzazione illegale dei prodotti farmaceutici vietati.

Il ruolo del personal trainer e il rischio per la salute pubblica

L’indagato, che svolgeva l’attività di personal trainer presso alcune palestre di Andria, avrebbe potuto utilizzare la sua posizione per favorire la diffusione delle sostanze dopanti tra gli sportivi. Particolarmente preoccupante è il fatto che molti dei farmaci sequestrati presentavano date di scadenza alterate, un dettaglio che rende ancora più pericolosa la loro eventuale assunzione. La manipolazione delle scadenze, infatti, consentiva la vendita dei prodotti anche dopo il termine di validità, mettendo a rischio la salute di chi li acquistava.

Le accuse e la misura cautelare

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato arrestato in flagranza con le accuse di ricettazione e detenzione di farmaci e sostanze dopanti idonee ad alterare le prestazioni agonistiche. Su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, il personal trainer è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del GIP sulla convalida dell’arresto.

Le indagini in corso e la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini proseguono per chiarire l’esatta provenienza del denaro sequestrato e per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella rete di commercializzazione illegale di farmaci dopanti. È importante sottolineare che i provvedimenti adottati non sono ancora definitivi e che l’indagato, così come chiunque altro coinvolto, deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva.

Il contesto: il fenomeno del doping e i controlli nelle palestre

L’episodio di Andria si inserisce in un contesto più ampio di lotta al doping e alla commercializzazione illecita di sostanze che alterano le prestazioni sportive. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle palestre e tra i personal trainer, figure spesso a stretto contatto con atleti e appassionati di fitness. L’obiettivo è quello di prevenire la diffusione di sostanze pericolose e tutelare la salute pubblica.

Le reazioni delle autorità e della comunità

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e la comunità sportiva di Andria. La presenza di farmaci dopanti e la manipolazione delle date di scadenza rappresentano un grave rischio non solo per gli atleti, ma anche per chiunque possa entrare in contatto con queste sostanze. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali altri responsabili e per ricostruire la rete di distribuzione dei prodotti sequestrati.

