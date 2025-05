Pesce scaduto in un locale di Asti, maxi multa e quanti kg di cibo sono stati sequestrati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio commerciale situato in Corso Alfieri ad Asti è stato sanzionato per irregolarità amministrative. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’ASL di Asti, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti.

Controlli e sanzioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante il controllo sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato all’applicazione di numerose sanzioni amministrative. Tra le violazioni rilevate, l’assenza della SCIA, la mancanza di cartellonistica sugli orari e sul divieto di fumare.

Problemi di conservazione degli alimenti

Inoltre, 7 chilogrammi di pesce sono stati sottoposti a blocco ufficiale sanitario poiché scaduti e conservati in condizioni non idonee. I frigoriferi utilizzati non rispettavano gli standard igienici richiesti, compromettendo la qualità degli alimenti.

Importo delle sanzioni

Le sanzioni amministrative comminate ammontano a più di 8000 euro. L’obiettivo di tali controlli è di contrastare non solo i fenomeni di criminalità, ma anche le irregolarità amministrative, in collaborazione con le istituzioni competenti.

Collaborazione tra istituzioni

Queste attività di controllo sono parte di un’azione congiunta tra la Polizia Amministrativa e altre istituzioni per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini. La collaborazione mira a prevenire e reprimere non solo i reati, ma anche le violazioni amministrative.

Fonte foto: IPA