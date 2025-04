Putin infrange la tregua di Pasqua, continua la guerra in Ucraina. Zelensky denuncia 64 raid della Russia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il leader russo Vladimir Putin aveva promesso una tregua alla guerra in Ucraina per la domenica di Pasqua. Eppure, non sembrano fermarsi i combattimenti. Il presidente Zelensky denuncia ripetute violazioni. A poche ore dall’entrata in vigore della tregua, si segnalano 59 attacchi di artiglieria e 5 assalti sul fronte da parte della Russia.

Putin infrange la tregua di Pasqua

Nel sabato che precede la Pasqua, il leader russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua da parte della Russia nella guerra con l’Ucraina.

Lo stop di 30 ore alle operazioni militari era previsto a partire dalle 18:00 di sabato 19 aprile fino alla mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 aprile.

A 12 ore dalla sua entrata in vigore, però, la tregua sembra già essere stata infranta. Lo denuncia Zelensky.

“Le unità russe hanno effettuato 59 bombardamenti e 5 attacchi d’assalto in varie direzioni della linea del fronte”: scrive su X il presidente ucraino.

“Possiamo affermare che l’esercito russo sta cercando di creare l’impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e infliggere perdite all’Ucraina” si conclude il messaggio di Zelensky.

In Ucraina un civile tra le vittime

Tra le vittime della mancata tregua pasquale anche civile nella regione meridionale di Kherson.

Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un attacco con droni nella città di Stanislav.

“Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici” invia il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin nel comunicare la notizia.

L’attacco è avvenuto attorno alle ore 19:00 in ora locale (le 18:00 in Italia), ovvero un’ora dopo l’inizio del cessate il fuoco.

Il messaggio di Zelensky

Ribadendo la proposta dell’Ucraina “di attuare e prorogare il cessate il fuoco per 30 giorni dopo la mezzanotte di stasera”, Volodymyr Zelensky lancia un messaggio di speranza al suo popolo nel giorno di Pasqua.

“Il male può avere la sua ora, ma Dio avrà il suo giorno. – scrive il presidente – Prima o poi ma inevitabilmente il male si ritirerà e la vita trionferà”.

Ricordando i 1.152 giorni di conflitto, Zelensky spera “che arrivi il giorno della pace. Il giorno dell’Ucraina. Il giorno che durerà per secoli. E potremo riunirci di nuovo. A un tavolo. In una Pasqua di pace”.