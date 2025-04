Raffica di espulsioni a Como, in quali Paesi sono state rimpatriate le persone colpite dalla misura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 8 cittadini stranieri rimpatriati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Gli individui, privi del titolo di soggiorno o irregolari, sono stati selezionati per la loro pericolosità sociale o per precedenti giudiziari.

Intensificazione dei controlli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una strategia più ampia di controllo del territorio, coordinata dalla Prefettura di Como. Le direttive del Questore Marco Calì hanno portato all’intensificazione delle attività amministrative e di controllo, mirate a soggetti con precedenti penali o di polizia.

Dettagli sui rimpatri

Tra i rimpatriati, una 18enne e un 22enne sono stati inviati in Moldavia, mentre due donne peruviane di 39 e 42 anni, trovate con un grosso quantitativo di droga all’aeroporto di Milano Malpensa, sono state espulse e rimpatriate a Lima. Inoltre, due albanesi di 24 e 34 anni, pregiudicati per droga, sono stati rimpatriati a Tirana. Un marocchino di 39 anni con precedenti per spaccio è stato anch’esso rimpatriato. Infine, un 34enne brasiliano, rientrato in Italia violando un divieto di cinque anni, è stato riportato in Brasile.

Ruolo dell’Ufficio Immigrazione

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Como svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle forze di polizia sul territorio provinciale. I rimpatri sono solo una parte delle attività quotidiane, che includono numerosi altri provvedimenti amministrativi contro individui con precedenti di polizia o considerati pericolosi per l’ordine pubblico.

