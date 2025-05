Raggiro della 'monetina' fuori da un supermercato di Biella, tra i truffatori una donna incinta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre trentenni sono stati denunciati per furto aggravato a Biella dopo essere stati fermati dai Carabinieri. Gli individui, due uomini e una donna incinta, sono stati identificati come autori del furto di una borsetta ai danni di un’anziana nel parcheggio di un supermercato. L’episodio è avvenuto nel Biellese, e la tecnica utilizzata è stata quella delle ‘monetine per terra’.

Operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Stazione di Mottalciata, con il supporto delle stazioni vicine. L’autovettura sospetta è stata fermata dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito al furto. A bordo del veicolo sono stati trovati i tre sospettati, tutti residenti nel milanese e con numerosi precedenti di polizia per lo stesso reato.

Recupero della refurtiva

La perquisizione ha permesso di recuperare e restituire alla vittima il denaro sottratto. I tre sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per furto aggravato in concorso. Inoltre, sono stati segnalati alla Questura di Biella per valutare l’emissione di un provvedimento amministrativo di divieto di ritorno nella provincia.

Fonte foto: IPA