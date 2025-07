Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 65 grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nella serata di domenica tra Ravenna e Cesenatico. Una donna sessantenne è stata fermata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che il compagno, già noto alle forze dell’ordine, era stato trovato in possesso di droga nei pressi della Questura. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i due presidi di polizia, che hanno agito con tempestività per bloccare la filiera dello spaccio nella zona.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di domenica, quando gli agenti della Questura di Ravenna hanno fermato un uomo cinquantenne in stato confusionale nei pressi degli uffici di polizia. L’uomo, pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina. Da questo controllo è partita una rapida indagine che ha coinvolto anche il presidio di polizia di Cesenatico, permettendo di risalire all’indirizzo dell’uomo, situato in una palazzina di Gatteo A Mare.

Il controllo e la scoperta nell’abitazione

Gli agenti di Cesenatico, informati della situazione, si sono recati immediatamente presso l’abitazione indicata per verificare la presenza di altre persone e la possibile presenza di ulteriori sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento hanno trovato la compagna dell’uomo, una donna residente nel comprensorio e già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio.

Il sequestro della droga

Alla richiesta degli agenti, la donna ha consegnato spontaneamente una borsetta contenente due “sassi” di cocaina, rispettivamente del peso di 26 grammi e 36 grammi, oltre a 4 involucri confezionati presumibilmente per la vendita al dettaglio, per un totale di circa 2 grammi. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti sostanza da taglio e un bilancino di precisione, strumenti tipici utilizzati per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Forlì, la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione in attesa della convalida dell’arresto, che è avvenuta il lunedì successivo presso il Tribunale di Forlì.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha messo in luce l’efficacia della sinergia tra il personale della Questura di Ravenna e gli agenti del presidio di polizia di Cesenatico. La tempestività e la collaborazione tra i due uffici hanno permesso di concludere con successo un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro di una quantità significativa di cocaina e all’arresto di una persona già nota per reati analoghi.

Per ulteriori aggiornamenti sull’operazione e sulle attività della Polizia di Stato nella zona di Ravenna, si rimanda ai canali ufficiali delle forze dell’ordine.

IPA