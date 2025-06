Rkomi annulla concerti e tour a sorpresa, la scelta spiazza i fan: quali date sono state cancellate

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Rkomi ha annullato tutte le date del tour estivo, incluse Bologna, Roma e Milano, con una comunicazione automatica. Selvaggia Lucarelli ha rivelato che la causa sarebbe un contrasto con l’organizzazione: l’artista voleva location intime come i teatri, più adatte al suo nuovo stile. Rkomi ripartirà da un nuovo tour che sarà annunciato fra qualche giorno.

Rkomi ha annullato il tour

Senza alcun preavviso ufficiale né da parte di Rkomi né del suo entourage, una mail automatica e impersonale ha informato numerosi fan che il tour estivoera stato annullato.

Il messaggio, privo di spiegazioni dirette, annunciava la cancellazione delle tappe previste a Bologna, Roma, Milano e altre otto località. La notizia ha creato disorientamento sui social, dove molti si sono chiesti il motivo del forfait.

Rkomi

L’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli nel suo Substack, ci sarebbe stato un confronto con il management di Rkomi a chiarire la causa delle cancellazioni.

Alla base nessun problema di calendario, ma un’incompatibilità di visione artistica. Rkomi avrebbe infatti chiesto a Live Nation di rinunciare a location troppo dispersive, come palazzetti e arene estive, per privilegiare spazi raccolti, come i teatri.

Tuttavia, tra gli utenti online c’è chi non è convinto da questa motivazione, sospettando che dietro l’annullamento si celi un flop nella vendita dei biglietti.

Il nuovo tour di Rkomi

Il nuovo progetto musicale dell’artista milanese, anticipato dal singolo “L’ultima infedeltà”, segna una virata di stile verso sonorità più intime e autoriali, lontane dal rap degli esordi. La scelta di Rkomi sarebbe quindi riconducibile a questo cambio di rotta.

Lucarelli ha anticipato che lunedì 9 giugno verrà ufficialmente svelato il nuovo tour e le location. Si dovrebbe partire da Milano in ottobre, con 18 date in calendario, tutte ambientate in teatri.

Rkomi bersagliato a Sanremo

Quello attuale si conferma un periodo di riflessioni per Rkomi, che all’ultimo Festival di Sanremo si era trovato suo malgrado al centro degli “sfottò” per il suo particolare modo di cantare.

Nel podcast “Bsmt” il cantante aveva confessato di aver vissuto un’esperienza amara all’Ariston, dove aveva partecipato con il brano “Il ritmo delle cose”, classificatosi 28°. Rkomi ha parlato di una sorta di bullismo, una polemica a suo dire esagerata su un dettaglio marginale, oscurando il senso del pezzo.

Nonostante il risultato al Festival, la canzone ha ottenuto buoni riscontri di pubblico, piazzandosi stabilmente nella top 30 della classifica FIMI.