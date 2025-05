Roberto Conci gravissimo dopo un incidente in bici a Spini di Gardolo, l'editore è in terapia intensiva

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Spini di Gardolo l’editore e giornalista Roberto Conci si è scontrato con un altro ciclista sulla pista ciclabile lungo l’Adige, rimanendo ferito gravemente. Trasportato d’urgenza all’ospedale, è ora in rianimazione.

Incidente sulla ciclabile a Spini di Gardolo

La sera precedente Conci aveva postato sui social l’avvio di un tour in bicicletta da 80 km, appena organizzato per onorare la memoria della madre scomparsa pochi giorni prima.

Il giorno seguente, però, il suo percorso sulla ciclabile sterrata è terminato in prossimità del ponte dell’autostrada. Alcuni passanti hanno assistito alla caduta e, dopo aver chiamato il 118, hanno atteso l’arrivo dei soccorsi sanitari.

Fonte foto: Facebook Roberto Conci In foto Roberto Conci

Sul luogo sono arrivate due ambulanze e il medico a bordo dell’automedica, mentre gli agenti della polizia locale hanno delimitato l’area per i rilievi.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, Conci e un altro ciclista procedevano in direzioni opposte quando le ruote si sono incrociate, provocando una collisione frontale.

Entrambi sono caduti rovinosamente sull’asfalto: il 79enne ha riportato lesioni lievi ed è stato trasferito in pronto soccorso, mentre Conci è arrivato in ospedale in codice rosso.

Le condizioni del giornalista sono risultate subito critiche, tanto da richiederne il ricovero in terapia intensiva. Gli agenti hanno sequestrato le due bici da corsa e raccolto le testimonianze dei presenti.

Chi è Roberto Conci?

Noto volto dell’editoria trentina, Conci è direttore e amministratore di La Voce del Trentino, Cierre Edizioni e Ge Gruppo Editoriale, nonché conduttore radiofonico e produttore musicale.

Nel 2023 si è candidato alle elezioni provinciali con Fratelli d’Italia e poi con l’UDC, ottenendo un consenso significativo ma non sufficiente per un seggio.

Fondatore di associazioni culturali e missionarie, è stimato per il suo impegno civico e per le inchieste giornalistiche che hanno spesso suscitato dibattiti. Appassionato ciclista e musicista, Conci ha appena celebrato sui social il tour in bicicletta iniziato il giorno prima dell’incidente.