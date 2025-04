Romano Prodi provoca Giorgia Meloni prima dell'incontro con Donald Trump sui dazi: "Le ha tolto il mandato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Romano Prodi ha lanciato una provocazione verso Giorgia Meloni prima dell’incontro della presidente del Consiglio con Donald Trump sui dazi Usa. A proposito del mandato che la premier avrebbe per trattare con il numero uno della Casa Bianca, Prodi ha detto che quel mandato “gliel’ha tolto Trump”, alludendo alla dichiarazione del presidente Usa sul voler trattare con l’Unione europea e non con i singoli Paesi.

La provocazione di Romano Prodi a Giorgia Meloni

Romano Prodi è stato ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Il padrone di casa ha chiesto all’ex premier quale mandato abbia l’attuale presidente del Consiglio in relazione all’incontro con Donald Trump sui dazi Usa. “Il mandato gliel’ha tolto Trump“, ha risposto Prodi, sottolineando come il presidente degli Stati Uniti d’America abbia cambiato posizione in merito alle trattative sulle tariffe con i Paesi europei.

Romano Prodi ha spiegato: “Prima diceva ‘Voglio trattare Stato per Stato, Nazione per Nazione’, mettendola in tentazione. Oggi, con i soliti cambiamenti che lui fa, dice ‘Tratterò con l’Europa’. Questo rende la visita di Meloni come quella di Macron, del presidente finlandese e di tanti negli scorsi giorni”.

Fonte foto: ANSA

Romano Prodi.

A cosa serve l’incontro tra Meloni e Trump secondo Prodi

Nel corso del suo intervento su La7, Romano Prodi ha spiegato che l’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump sui dazi Usa avrà, comunque, un’utilità.

Le parole dell’ex presidente del Consiglio: “Era ovvio che alla fine Trump dicesse che tratterà con l’Unione europea perché il mandato nelle trattative commerciali è a livello di Unione e non di singoli Paesi. Sotto questo aspetto siamo arrivati alla normalità. Lei (Giorgia Meloni, ndr) va per una visita di cortesia, che è utile perché rappresenta un avvicinamento tra Paesi, con un Paese importante e forte”.

Cosa si sa sull’incontro tra Meloni e Trump sui dazi Usa

Giorgia Meloni sta preparando l’incontro con Donald Trump sui dazi Usa in programma alla Casa Bianca il 17 aprile.

Come riportato da Askanews, la premier italiana è in contatto con i principali leader europei e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

A Bruxelles, ha assicurato una fonte europea, “non c’è diffidenza verso Meloni” e “non si pensa che possa aprire trattative separate”. Un portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, ha ricordato che “la Commissione ha competenza esclusiva per negoziare in ambito commerciale”.

Il “mandato” di Giorgia Meloni dovrebbe essere quello di ribadire a Donald Trump la proposta di “zero per zero” avanzata da Bruxelles, con la prospettiva di aprire un canale di trattativa e, magari, facilitare un contatto diretto tra il presidente Usa e von der Leyen, che fino a questo momento non c’è ancora stato.