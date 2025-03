Ruba portafoglio a Taranto e va a fare acquisti, ma i commercianti che lo conoscono lo respingono: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato di Taranto è stato arrestato per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’episodio è avvenuto presso il Terminal Bus del Porto Mercantile, dove il conducente di un autobus ha denunciato il furto del suo portafoglio. L’uomo è stato individuato grazie alle notifiche di acquisti ricevute dalla vittima.

Indagini e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è stato avvicinato dal conducente di un autobus di linea, il quale ha segnalato il furto del suo portafoglio mentre era impegnato a far scendere i passeggeri. Gli agenti della Squadra Mobile, noti come i Falchi, hanno concentrato i loro sospetti su un pregiudicato locale, noto per la sua propensione ai furti.

Acquisti sospetti

La vittima ha ricevuto notifiche di acquisti effettuati con il suo bancomat in esercizi commerciali del quartiere Tamburi. Questo ha permesso ai poliziotti di restringere il campo d’azione e avviare controlli mirati per rintracciare il sospettato. Dopo aver effettuato due acquisti, il 43enne ha tentato ulteriori transazioni, ma è stato respinto dai commercianti che lo conoscevano.

Confessione e arresto

Il 43enne è stato rintracciato in via Galeso, vicino a un distributore H24. Messo alle strette, ha ammesso le sue responsabilità e ha consegnato il portafoglio ai poliziotti. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA