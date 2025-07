Samuele Privitera morto a 19 anni dopo la caduta in Valle d’Aosta, l'intervista del ciclista prima della corsa

Fresco, lucido e motivato. Samuele Privitera appariva così nelle immagini che risalgono a poche settimane prima della tragedia. Aveva 19 anni, una maglia da difendere, una squadra compatta alle spalle e la consapevolezza di poter lasciare il segno nel Giro d’Italia Under 23. Meno di un mese dopo, durante la seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta, è andata in scena la fine di un ragazzo che aveva tutta una vita davanti.

L’ultima intervista di Samuele Privitera

Samuele Privitera aveva partecipato al Giro Next Gen, il Giro d’Italia dedicato agli Under23. Il 20 giugno scorso aveva rilasciato un’intervista a Ovada, in provincia di Alessandria.

Si diceva fiducioso per la corsa, era felice di realizzare il sogno che aveva sin da bambino: competere con i migliori ciclisti del mondo.

Instagram Samuele Privitera

Samuele Privitera durante un allenamento

La sua carriera, seppur appena iniziata ai massimi livelli, lasciava presagire la crescita di un grande atleta.

La sua scomparsa ha lasciato attonito l’ambiente. Per chi lo conosceva, non era solo un atleta promettente ma un ragazzo pieno di entusiasmo, con l’attitudine giusta per crescere.

La sua ultima intervista, le immagini di una corsa affrontata con passione e consapevolezza, oggi diventano un ricordo doloroso.

La tragedia durante il Giro della Valle d’Aosta

L’incidente è avvenuto lungo una strada comunale di Pontey, in media Valle d’Aosta. Secondo una prima ricostruzione, Privitera avrebbe perso il controllo della bici a causa di un dosso in discesa, venendo sbalzato e perdendo il casco.

L’impatto con una ringhiera gli ha provocato un trauma gravissimo alla testa. Nel rovinare sull’asfalto ha travolto un altro corridore, anch’egli finito a terra con la frattura della clavicola.

I soccorsi sono stati immediati, ma per il ciclista ligure non c’è stato nulla da fare. La morte è stata dichiarata sul posto.

Le indagini e le perizie

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Al momento si attendono gli esiti delle perizie della Polizia stradale per ricostruire con precisione quanto accaduto. Solo dopo queste valutazioni si deciderà se disporre l’autopsia o concedere il nullaosta per i funerali.

Privitera era uno dei volti emergenti del ciclismo giovanile italiano. Correva con la Overall Tre Colli e in stagione si era messo in evidenza per costanza, spirito di sacrificio e attitudine al lavoro di squadra. Era considerato un elemento su cui investire in prospettiva.