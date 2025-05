Scuola 'Cesare Battisti' cinturata dalla polizia a Catania, arrestati due minorenni: cosa stavano rubando

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentato furto all’interno di una scuola. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nel pomeriggio, presso l’istituto scolastico “Cesare Battisti” di via Zammataro a Catania. I giovani, di 15 e 17 anni, sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare nell’aula informatica.

La scoperta e l’intervento della polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la presenza non autorizzata dei due ragazzi è stata notata dalla dirigente scolastica attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza. La dirigente ha immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Il tempestivo arrivo delle pattuglie

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Questura di Catania ha inviato più pattuglie della squadra volanti. In pochi minuti, gli agenti hanno raggiunto l’istituto scolastico e hanno bloccato ogni possibile via di fuga, perlustrando il perimetro della scuola. Durante l’ispezione, è stata scoperta una grata in ferro forzata, utilizzata dai ragazzi per accedere all’edificio.

Il tentativo di fuga e l’arresto

I due giovani hanno tentato di forzare l’aula informatica con una piccozza e un martello di grosse dimensioni, ma, sentendosi scoperti, hanno cercato di fuggire. Tuttavia, sono stati prontamente bloccati dagli agenti che avevano cinturato l’intero edificio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno arrestato i due minori e convocato i genitori.

Le disposizioni del PM

Il PM di turno ha disposto che i ragazzi venissero accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti, in attesa delle prossime fasi del procedimento penale. Maggiori dettagli sono attesi nei prossimi giorni.

Fonte foto: IPA