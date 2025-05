Sei denunciati per ubriachezza molesta a Como, coinvolti anche una madre e i suoi due figli minori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone di origine salvadoregna sono state denunciate per ubriachezza molesta a Como. L’episodio è avvenuto ieri mattina in Viale Geno, dove un gruppo in stato di alterazione alcolica è stato segnalato alle autorità.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una volante è stata inviata sul posto intorno alle 08.40 del mattino, dopo la segnalazione di un gruppo di persone in evidente stato di ebbrezza. Sul luogo era presente anche personale del 118, pronto a intervenire in caso di necessità mediche.

Presenza di minori

Gli agenti hanno trovato numerose bottiglie di alcolici e hanno identificato due minori, di 16 e 17 anni, che si sono rivelati essere i figli della 50enne coinvolta nell’episodio. Anche lei era in stato di ebbrezza.

Provvedimenti presi

Tutti i coinvolti sono stati denunciati in stato di libertà per ubriachezza molesta e hanno ricevuto un provvedimento amministrativo di ordine di allontanamento, in conformità con il Regolamento di Polizia Urbana.

Situazione del 26enne

Il 26enne, unico del gruppo a essere irregolare sul territorio, è stato anche denunciato per la violazione della legge sull’immigrazione. La sua posizione amministrativa è attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como.

Fonte foto: IPA