Simone Cicalone, aggressione nella metro di Roma con sassi e bastoni: era con la troupe di Fuori dal coro

Simone Cicalone ha denunciato una nuova aggressione nella metro di Roma mentre girava un servizio con la troupe di Fuori dal coro. Quattro presunti borseggiatori, ripresi durante un furto, li avrebbero attaccati con sassi e bastoni raccolti dai binari. Per lo youtuber è la seconda aggressione in pochi giorni, dopo quella del 12 novembre scorso.

Simone Cicalone nuovamente aggredito: colpita anche la troupe di Fuori dal coro

Simone Cicalone è stato nuovamente aggredito in metropolitana a Roma. Nel corso di questa seconda aggressione (verificatasi a pochi giorni dalla prima, avvenuta lo scorso 12 novembre), lo youtuber ed ex pugile era con la troupe del programma Fuori dal coro di Rete 4.

La nuova aggressione si è verificata giovedì 20 novembre presso la linea B della metropolitana, alla fermata Piramide.

Gli aggressori sarebbero quattro presunti borseggiatori, due uomini e due donne.

I dettagli sull’aggressione nella metro di Roma con sassi e bastoni

Lo youtuber si trovava nella metro di Roma proprio per documentare quanto avviene con i borseggiatori. La troupe di Fuori dal coro avrebbe ripreso con le telecamere i presunti borseggiatori mentre stavano tentando un furto ai danni di una persona anziana.

I quattro avrebbero tuttavia scoperto che erano stati effettuati dei filmati in cui venivano colti sul fatto. Avrebbero dunque aggredito sia Simone Cicalone, sia la troupe di Rete 4.

Cicalone e la squadra sarebbero stati colpiti con sassi e bastoni, che i presunti borseggiatori avrebbero raccolto dai binari.

La prima aggressione

Secondo il racconto di Simone Cicalone, prima dell’aggressione ai suoi danni i borseggiatori avrebbero cercato di intimidire un lavoratore della metro di Roma.

“Alcuni di loro, già la mattina, avevano intimidito un addetto della stazione”, ha raccontato lo youtuber, “dicendogli che, se avesse continuato a ostacolare i loro furti, lo avrebbero fatto finire come Cicalone chiamando i loro uomini”.

Per l’ex pugile, quella di giovedì 20 novembre è la seconda aggressione in pochi giorni. Lo scorso 12 novembre, infatti, Cicalone è stato aggredito nella metropolitana romana.