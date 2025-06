Simone Leoni risponde al padre dopo la lettera di fuoco pubblicata su Il Tempo: "Cresciuto senza di lui"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A seguito della pubblicazione da parte del padre di una lettera aperta dai toni choc sul quotidiano Il Tempo, Simone Leoni ha pubblicato una nota di risposta. Il segretario di Forza Italia Giovani ha preso le distanze dall’uomo che, stando a quanto da lui raccontato, non fa parte della sua vita. “Lo perdono e vado avanti a testa alta, con la forza delle mie idee”, ha affermato Leoni.

Simone Leoni risponde alle accuse del padre

Non si è fatta attendere la risposta di Simone Leoni, accusato dal padre Silvio di aver infangato il cognome della famiglia con le velate accuse al generale Roberto Vannacci.

Leoni ha preso le distanze dal padre, ex paracadutista, con il quale non avrebbe più contatti da lungo tempo.

Fonte foto: IPA

Simone Leoni, segretario Forza Italia Giovani

“Pur avendo sofferto molto, ancora oggi non provo rancore per Silvio Leoni, con il quale non ho condiviso nulla dei miei 24 anni di vita”, ha riferito il neosegretario di Forza Italia Giovani in una nota condivisa da ANSA, “e lo perdono per avermi attaccato senza conoscere davvero me e i miei valori”.

Il giovane politico ha affermato di essere “cresciuto senza di lui“, ma ha comunque potuto contare sull’amore “di una famiglia che mi ha voluto bene e che mi ha insegnato i valori cristiani del rispetto, della dignità e della centralità della persona”.

Leoni ha concluso la nota affermando: “Vado avanti a testa alta, con la forza delle mie idee. Sempre da uomo libero”.

La lettera di Silvio Leoni pubblicata su Il Tempo

La risposta di Simone Leoni arriva dopo la pubblicazione, nella mattinata del 6 giugno, di una lettera aperta dai toni choc, che il padre del segretario Forza Italia ha pubblicato sul quotidiano Il Tempo.

All’interno della lunga lettera non sono mancati gli attacchi duri di Silvio Leoni nei confronti del figlio, accusandolo di essere stato sleale nei confronti di un alleato e di aver infangato il cognome della sua famiglia.

“Non sei degno neanche di spolverare gli anfibi al Generale Vannacci”, ha scritto l’ex paracadutista nella lettera choc.

La disputa con il Generale Vannacci

La vicenda è nata nel corso dell’ultimo congresso di Forza Italia, al quale Simone Leoni ha preso parte con un intervento. Nel suo discorso, Leoni non ha fatto il nome di Vannacci, ma ha fatto allusioni al Generale, accusandolo di approcci non inclusivi ed escludenti.

Il Generale Vannacci, a poche ore dal congresso, ha risposto definendo il segretario di Forza Italia Giovani un “ignoto” che ha sfruttato il suo nome per finire sulle prime pagine dei quotidiani.