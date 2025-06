Slot machine accese fuori orario, un locale in via Stalingrado a Bologna: il gestore colto in fallo 4 volte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 giorni la sospensione delle autorizzazioni per un pubblico locale di Bologna, a causa del mancato rispetto delle normative sul gioco d’azzardo. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Bologna per tutelare la salute pubblica e l’ordine pubblico.

La decisione del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Bologna ha deciso di sospendere le autorizzazioni di un locale situato in via Stalingrado. La misura, della durata di 5 giorni, è stata presa in seguito alla constatazione di violazioni delle prescrizioni relative al gioco d’azzardo lecito.

Le violazioni riscontrate

Durante diversi servizi di prevenzione, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha accertato che, in 4 occasioni specifiche, il responsabile del locale non ha rispettato il regolamento stabilito dall’Ordinanza Sindacale. In particolare, è stata consentita l’accensione e/o l’apertura degli apparecchi e congegni automatici “V.L.T.” oltre gli orari consentiti, che sono normalmente dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00.

Precedenti avvertimenti

Il proprietario dell’attività era già stato diffidato dalla Divisione PAS il 16 gennaio 2023 e il 17 aprile 2025 per gli stessi motivi. Nonostante gli avvertimenti, le violazioni sono continuate, portando alla necessità di un intervento più severo.

Motivazioni del provvedimento

Il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione per 5 giorni al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la salute e l’ordine pubblico. La decisione mira a contrastare le patologie e le problematiche legate al gioco d’azzardo lecito, garantendo il rispetto delle normative vigenti.

