Spaccio in zona Musicisti a Modena, quanta droga è stata sequestrata: due arresti

Due arresti a Modena per detenzione ai fini di spaccio. Nella mattinata del 26 giugno, intorno alle ore 10:00, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti, dove è stata segnalata la presenza di persone non autorizzate in uno stabile abbandonato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto e hanno sorpreso due cittadini tunisini di 26 e 35 anni al terzo piano dell’edificio. I due uomini avevano occupato una stanza con giacigli di fortuna. All’interno della stanza sono state trovate 18 dosi di cocaina, 2 involucri di hashish e 8 frammenti di crack, per un peso complessivo di 30 grammi. Inoltre, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e bilancini di precisione ancora sporchi di stupefacente.

Convalida dell’arresto

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due uomini la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Provvedimenti per il 35enne

Il 35enne, privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. L’ufficio ha accertato la sua irregolare presenza sul territorio nazionale e sta istruendo le pratiche per la sua espulsione con accompagnamento al CPR.

