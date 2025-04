Spari dal finestrino dell'auto a Padova, gesto incomprensibile e giustificazione folle: denunciato 22enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane albanese di 22 anni è stato denunciato per procurato allarme e accensioni ed esplosioni pericolose a Padova. Nella serata di mercoledì 23 aprile, colpi di arma da fuoco sono stati segnalati in piazza Mazzini, provenienti da un’auto in transito. La Polizia ha sequestrato l’arma utilizzata e il Questore ha disposto un avviso orale nei confronti del giovane.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo delle Volanti ha permesso di recuperare 7 bossoli di cartucce “a salve” nei pressi del luogo dell’accaduto. L’azione è stata ritenuta pericolosa e incomprensibile, portando a una rapida indagine per identificare il responsabile.

Indagini e perquisizione

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato accertato che i colpi provenivano da un’Opel Corsa intestata al giovane albanese. Il giorno successivo, giovedì 24 aprile, la Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione presso la sua abitazione nel quartiere Arcella di Padova. L’arma utilizzata, una riproduzione in metallo “a salve” calibro 8, è stata trovata insieme a 17 cartucce dello stesso calibro.

Ammissione e conseguenze

Il giovane ha ammesso di essere l’autore del gesto, definendolo una bravata senza motivazioni particolari. È stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato per i reati commessi. A causa della pericolosità dell’azione, il Questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Anticrimine per adottare la misura di Prevenzione dell’Avviso Orale nei suoi confronti.

Fonte foto: IPA