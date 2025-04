Spari in centro a Uppsala in Svezia, morti e feriti nel barbiere in piazza vicino alla stazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel centro di Uppsala, in Svezia, ignoti hanno aperto il fuoco provocando almeno tre morti e diversi feriti. L’allarme nel paese a nord di Stoccolma è scattato nel pomeriggio, in seguito agli spari esplosi in prossimità di un salone da parrucchiere, vicino alla stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e la polizia ha avviato una maxi operazione.

Morti e feriti a Uppsala in Svezia

L’episodio è avvenuto martedì 29 aprile in piazza Vaksala a Uppsala, in Svezia. Un’ampia operazione di polizia è in corso, dopo che alcune persone, con ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, sono state soccorse sul posto.

Le circostanze esatte dell’accaduto restano in fase di accertamento e al momento non è noto il numero preciso dei feriti. Stando alle prime ricostruzioni fornite dai media locali, ci sarebbero almeno tre vittime.

Attentatore in fuga sul monopattino

L’allarme sarebbe scattato alle 17:04, ora locale, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni passanti, come affermato dal portavoce della polizia Magnus Jansson Klarin.

L’autore dell’attacco armato si sarebbe dato alla fuga utilizzando un monopattino elettrico. Secondo la descrizione fornita, si tratterebbe di un uomo, vestito con abiti scuri, che indossava un paio di occhiali da sole.

In particolare, un testimone afferma di aver visto l’attentatore muoversi sul monopattino, un attimo prima di svoltare l’angolo, nei pressi di un supermercato. Poco dopo, avrebbe udito i colpi di arma da fuoco.

Le testimonianze

Una persona presente sul posto, intervistata da Upsala Nya Tidning, ha riferito di aver sentito gli spari mentre si avvicinava alla piazza. “Ho sentito i colpi e sono semplicemente scappato” ha ammesso.

Un altro testimone, rintracciato da Expressen, ha riferito di aver udito tre colpi, mentre altre persone presenti hanno riferito di aver avvertito 5 o 6 spari.

Sul luogo dell’intervento è stato impiegato anche un elicottero della polizia e l’intera area è stata bloccata con transenne e posti di blocco. Secondo quanto riportato da Aftonbladet, la situazione sul posto sarebbe diventata tesa, e alcune transenne sarebbero state divelte.

In seguito all’episodio ci sono state ripercussioni momentanee anche sulla circolazione ferroviaria, che era stata interrotta per non intralciare le operazioni delle forze dell’ordine, per poi riprendere intorno alle ore 18, come confermato dall’azienda UL.