Stop alle auto diesel euro 5 dall'Ue, in quali Regioni da ottobre 2025 non potranno più circolare

A seguito delle procedure d’infrazione aperte dall’Ue contro l’Italia, si inaspriscono le misure antinquinamento nelle grandi città. Tra le prime azioni delle regioni, lo stop alle auto diesel euro 5 nei comuni con più di 30mila abitanti. Il blocco alla circolazione parte dal 1° ottobre 2025 nella zona della Pianura Padana, in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Stop alle auto diesel euro 5

Il 26 marzo scorso, l’Unione Europea ha presentato 65 procedure d’infrazione a carico dell’Italia, di cui 23 per violazioni ambientali.

Tra le infrazioni segnalate al nostro Paese vi è quella della mancata applicazione delle nuove disposizioni in materia di trasporti su strada.

In Italia vi sono troppe auto e, soprattutto, troppo vecchie ed inquinanti. Così, parte lo stop alle vetture diesel euro 5.

Si tratta di automobili a gasolio immatricolate negli anni tra il 2011 e il 2015, cui non sarà più permesso circolare.

Le regioni interessate dal blocco

Il provvedimento tocca le Regioni più inquinante del Paese, ovvero quelle della zona della Pianura Padana.

Lo stop alle auto diesel euro 5 sarà attivo in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il limite alla circolazione partirà dal 1° ottobre 2025 e sarà circoscritto ai Comuni con più di 30mila abitanti.

Il divieto sarà valido almeno nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, fino ad aprile 2026.

L’emendamento per evitare lo stop

La Lega sembra intenzionata a proporre un emendamento per bloccare il decreto che, approvato dall’esecutivo il 19 maggio, deve attendere 60 giorni per la conversione.

Il blocco alle auto diesel euro 5 è stato definito da Matteo Salvini “una delle follie della Commissione von der Leyen”.

Il Ministro dei Trasporti denuncia l’intenzione di “annullare il blocco delle auto con motore euro 5 diesel”.

“I cittadini il prossimo anno non potranno più usare milioni di veicoli, questi sono i problemi veri” continua il vicepremier.

Attualmente, segnala ACI, i veicoli euro 5 circolanti sono 236mila in Piemonte; più di 340mila in Veneto; 484mila in Lombardia e circa 270mila in Emilia-Romagna.

Si parla dunque di un totale di circa 1 milione 330mila vetture che, dal 1° ottobre, non potranno essere usate per gran parte del tempo.