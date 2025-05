Tenta di uscire dal negozio con 700 euro di materiale elettrico nascosto in borsa, fermata una 62enne di Asti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di circa 60 anni è stata denunciata per furto in un noto negozio di oggettistica e materiali per la casa. L’episodio è avvenuto il 20 maggio ad Asti, quando la donna è stata sorpresa con 700 euro di materiale elettrico nascosto nella borsa. Gli agenti della Polizia di Stato sono stati allertati e hanno preso in consegna la sospettata.

Il comportamento sospetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i vigilanti del negozio avevano notato il comportamento sospetto della donna, che si aggirava tra gli scaffali con fare circospetto. Decisi a monitorarla, l’hanno fermata all’uscita, scoprendo il materiale rubato.

Identificazione e precedenti

La donna è stata identificata come una cittadina italiana, nata nel ’63 e originaria dell’astigiano. Già nota alle forze dell’ordine per numerosi episodi simili e altri reati contro il patrimonio, è stata deferita in stato di libertà.

Provvedimenti legali

La donna è stata segnalata agli uffici competenti della Questura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, una misura di prevenzione che le impedirà di tornare ad Asti.

Fonte foto: IPA