Tentato omicidio - suicidio a Napoli, Daniela Strazzullo gravissima in auto e Ilaria Capezzuto morta in strada

Potrebbe essere stato un tentato omicidio – suicidio quello accaduto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio a Napoli, nella zona est della città. Una donna di 34 anni, Ilaria Capezzuto, è stata trovata morta in strada, un’altra, Daniela Strazzullo, di 31, in fin di vita in un’auto. Entrambe riportavano ferite d’arma da fuoco e si trovavano a circa 300 metri di distanza.

Tentato omicidio-suicidio

Tragedia nella periferia est di Napoli e a Volla. A cavallo tra la città e il comune dell’hinterland sono state trovate due donne raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Una delle due è deceduta, l’altra si trova in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i due casi sarebbero legati come dimostrato anche dal fatto che sono avvenuti l’uno circa 300 metri dall’altro.

Tragedia tra Volla e Napoli

Teatro del probabile omicidio-suicidio è il comune di Volla. Qui, all’interno di un’auto in via don Luigi Sturzo, è stata trovata Daniela Strazzullo, 31enne. Aveva una ferita d’arma da fuoco ed era in condizioni disperate.

È stata traportata d’urgenza all’Ospedale del Mare: si trova in rianimazione e, da quanto trapelato dai medici, sarebbe in pericolo di vita con poche speranze di poter essere salvata.

Poco più avanti, in via Pinocchio, già nel territorio di Napoli, i carabinieri hanno trovato un’altra donna, Ilaria Capezzuto – di 34 anni – ma per lei non c’è stato nulla da fare. È morta dopo essere stata, anche lei, raggiunta alla tempia dai colpi di un’arma da fuoco.

Daniela Strazzullo e Ilaria Capezzuto: cos’è accaduto alle due donne

Dopo essere prontamente intervenuti e aver trovato i corpi delle due donne in momenti diversi e in punti diversi, i militari della compagnia di Torre del Greco hanno subito fatto partire le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e trovare la spiegazione del duplice gesto.

Fin dall’inizio infatti gli investigatori hanno pensato che i due eventi fossero collegati e hanno avvalorato l’ipotesi del tentato omicidio-suicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne avrebbero avuto una relazione sentimentale che probabilmente stava per essere interrotta.

Per questo motivo una delle due avrebbe colpito l’altra e poi, credendola morta, avrebbe tentato il suicidio.

Sarebbe stata Daniela Strazzullo, la donna che si trova ora in fin di vita, a premere il grilletto e sparare prima alla sua compagna, uccidendola, e poi a sé stessa.

Un’ipotesi questa comunque ancora da accertare e che verrà analizzata dalle forze dell’ordine per fare luce sul fatto di cronaca.

Arma sequestrata

La pistola calibro 9 è stata sequestrata dai carabinieri.

Daniela Strazzullo e i presunti legami con la camorra

Daniela Strazzullo, spiega ANSA, sarebbe legata da vincoli di parentela a un presunto esponente della camorra.