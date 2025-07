Thiago Elar morto a Treviglio, da mesi raccontava su TikTok il ricovero in psichiatria: fissati i funerali

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Thiago Elar è morto a Treviglio. Il ragazzo transgender aveva 27 anni. Nato a Bergamo, era residente a Osio Sotto. L’influencer si sarebbe spento per cause naturali. Ad annunciare il decesso sono stati i genitori del giovane che aveva raggiunto una certa notorietà su TikTok. Sul social, tramite dei video, raccontava la sua permanenza in una struttura psichiatrica.

Morto l’influencer transgender Thiago Elar

Thiago Elar era nato il 20 dicembre 1997 a Bergamo, venendo registrato all’anagrafe come Lisa El Arbaoui. Si è spento lunedì 21 luglio 2025. Su TikTok era seguito da quasi 150mila followers. Da tempo raccontava di soffrire di un disturbo del comportamento alimentare.

Sempre sul suo profilo social aveva in più occasioni spiegato di avere rapporti non facili con alcuni membri della sua famiglia.

L’ultimo video su TikTok

L’ultimo video lo ha pubblicato un giorno fa. Aveva reso noto che aveva in programma un appuntamento con i medici. Poi, la tragica notizia della sua scomparsa.

I primi a dare l’annuncio del decesso sono stati alcuni utenti. La notizia è poi stata confermata dalla famiglia del tiktoker.

La data dei funerali

Un necrologio online sul portale IlCommiato.it ha riportato un messaggio dei familiari del giovane e ha riferito che i funerali sono stati fissati per la giornata di mercoledì 23 luglio.

“Sei volata in cielo tra gli Angeli Lisa El Arbaoui. Con immenso dolore l’annunciano la mamma DONI, i nonni ANGELA ed ERNESTO, amici e parenti tutti”, si legge sul Commiato.it.

I funerali avranno luogo mercoledì 23 luglio alle ore 15.00 nella parrocchiale di Osio Sotto, partendo in auto dalla Casa del Commiato Ricciardi e Corna di via XXV aprile 5. Martedì ore 16.30 sarà celebrata la veglia di preghiera.

I messaggi dei followers: “Ora sei libero”

In queste ore molti utenti che hanno seguito su TikTok il percorso di Elar stanno scrivendo messaggi addolorati di addio. “Thiago riposa in pace”, la dedica di un utente. “Rip Thiago”, ha scritto un altro internauta.

E ancora: “Che dispiacere leggere che non è stato rispettato il suo volere di essere chiamano Thiago, riposa in pace. Spero tu possa trovare la pace che questa terra non ti ha dato”; “Buon viaggio Thiago….ora sei libero“.