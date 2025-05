Chi è Michele Napolitano il tiktoker arrestato durante la festa scudetto a Napoli, aveva con sé una pistola

Durante la notte di festa a Napoli per la conquista del quarto scudetto è stato arrestato il giovano tiktoker Michele Napolitano. Il 26enne è finito in manette dopo aver tentato di fuggire in sella a uno scooter dai carabinieri, essersi liberato di una pistola e aver ingaggiato una colluttazione con i militari. L’episodio si è verificato nei giardini del Molosiglio, a ridosso di via Acton.

Napoli, festa scudetto: in manette il tiktoker Michele Napolitano

L’arresto è avvenuto dopo che Napolitano, durante la fuga dai carabinieri che lo volevano sottoporre a un controllo, si è liberato di una pistola calibro 38 special. Non essendo riuscito a fuggire, ha opposto resistenza ai militari. Alla fine è stato bloccato e sono scattate le manette.

L’arma è successivamente stata recuperata dagli agenti ed è stata messa sotto sequestro.

Fonte foto: Carabinieri La pistola sequestrata a Michele Napolitano

Il 26enne è stato bloccato intorno alla mezzanotte dopo essere giunto al varco di interdizione al traffico su uno scooter insieme ad altre due persone. Al blocco non si è fermato. Anzi ha provato a superarlo. A quel punto sono entrati in azione i carabinieri.

Napolitano ha poi abbandonato lo scooter, fuggendo a piedi. I militari lo hanno intercettato nei giardini del Molosiglio e lo hanno visto lanciare a terra una pistola. Dopo il recupero dell’arma, si è scoperto che c’erano sei proiettili nel caricatore.

Quando i militari sono riusciti a raggiungere il ragazzo, questo ha provato a liberarsi, dando avvio a una colluttazione. I carabinieri coinvolti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche, per loro sette giorni di prognosi per contusioni ed escoriazioni.

Alla fine Napolitano è stato bloccato e condotto in carcere. L’arma, detenuta illegalmente e clandestina in quanto con matricola abrasa, sarà attentamente analizzata. Nel corso della serata di festeggiamenti, si sono verificate altre aggressioni.

Chi è il tiktoker Michele Napolitano

Il giovane è piuttosto famoso nel panorama dei tiktoker locali. Su TikTok ha un seguito di 720mila follower, mentre su Instagram ne conta 220mila.

Non è la prima volta che si caccia nei guai. Nel febbraio 2024 è stato denunciato per atti persecutori nei confronti di un 16enne. Nell’ottobre 2023, invece, era tra le persone segnalate dal sindaco di Bacoli per allarmismo e fake news sui terremoti ai Campi Flegrei.

Anche il deputato Borrelli lo ha criticato aspramente dopo che si era introdotto in un’area interdetta della Solfatara.