Truffa dello specchietto a Modica, due donne denunciate: cos'è successo e come funziona il raggiro

Due donne sono state denunciate per tentata truffa a Modica (Ragusa), dopo aver cercato di ingannare un anziano con il noto trucco dello specchietto. L’intervento tempestivo della Polizia ha impedito che il raggiro andasse a buon fine.

La dinamica dell’accaduto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, un uomo di oltre 70 anni stava guidando la sua auto quando è stato fermato da due donne. Queste, con urla e gesti, lo hanno costretto a fermarsi. Un agente del Commissariato, libero dal servizio, ha notato la scena e ha immediatamente allertato il 112. Con l’aiuto degli agenti della Volante, le due donne sono state bloccate e identificate.

La denuncia e le conseguenze

L’anziano ha sporto denuncia contro le due donne, rispettivamente di 61 e 37 anni, entrambe residenti nel siracusano e con precedenti. Ha raccontato agli agenti che le donne gli avevano chiesto dei soldi per un presunto danneggiamento all’auto, simulato con il lancio di un sasso. Grazie al pronto intervento degli agenti, la truffa non è andata a buon fine.

Provvedimenti legali

Le due donne sono state deferite in stato di libertà per tentata truffa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Nei loro confronti, il Questore di Ragusa ha emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Modica per 4 anni, in considerazione dei precedenti specifici.

Fonte foto: IPA