Ventimiglia, il papà di Allen, il bimbo scomparso e poi ritrovato: “Giorni tremendi, abbiamo avuto paura"

Il bimbo di 5 anni che era scomparso da Latte, Ventimiglia, è stato ritrovato: sta bene e ha già riabbracciato i suoi genitori. Commossa la reazione di suo padre, Bernardo, che ha ringraziato la Protezione Civile e tutti gli uomini che si sono impegnati nel ritrovare suo figlio. “È andato tutto bene. Giorni tremendi, abbiamo avuto paura”, ha detto.

Ritrovato il bimbo scomparso, le parole del padre

Si è conclusa nel migliore dei modi la ricerca di A., il bimbo di 5 anni che era scomparso l’11 luglio scorso da un camping a Latte, Ventimiglia, dove si trovava con i genitori e la sorella per una villeggiatura.

Il piccolo, affetto da autismo, è stato ritrovato nella mattinata di domenica 13 luglio, una bella notizia che ha commosso la sua famiglia e rallegrato la comunità del paese.

ANSA

Le immagini del piccolo in ospedale

La gioia a Ventimiglia e la ricostruzione delle ultime ore del piccolo

“Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie. Siamo sollevati e molto felici. Abbiamo avuto paura. Sono stati giorni veramente tremendi”, con queste poche ma sentite parole, Bernardo Ganao, il padre di Allen, ha ringraziato quanti si sono adoperati per ritrovare suo figlio. L’uomo, commosso, l’ha potuto riabbracciare, insieme alla moglie Barbara dopo ore di grande paura.

Sono passate circa 40 ore dal momento della scomparsa del bambino a quello del suo ritrovamento. Allen è stato trovato in buone condizioni di salute, nonostante fosse fortemente disidratato. Allontanatosi dal camping “Por la Mar”, si era nascosto in un anfratto all’interno di un ripetitore, vicino all’autostrada.

A ritrovarlo, in una zona boscosa, è stata una squadra della Protezione civile a circa 3 chilometri dall’ultimo luogo in cui era stato visto. Il piccolo si trova ora in ospedale dove verrà sottoposto ad accertamenti.

Le reazioni

Quando ha fatto capolino dall’ambulanza, A. è stato accolto da un fragoroso applauso da parte degli abitanti del luogo che si erano radunati in piazzetta.

È stato un passante a scorgerlo e a segnalare la sua presenza alle forze dell’ordine: il bimbo era immobile, in silenzio e si era riparato per evitare i forti rumori. “A. è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto. Che angoscia, sono stati giorni veramente tremendi. Non oso immaginare cosa abbiano vissuto i genitori”, ha detto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

Gli ha fatto eco il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha aggiunto: “Oggi, finalmente, è stato trovato il posto dove il bambino, che è vivo e sta bene anche se è un po’ provato, si era andato a riparare”. Messaggi di gioia sono arrivati anche, su X, dalla premier Giorgia Meloni. In mattinata erano arrivati anche gli elogi ai soccorritori da parte dei ministri Salvini, Tajani e Piantedosi.