Luminosa e finemente arredata, fra barocco e moderno, ecco la splendida casa milanese del bell’artista napoletano.

Soggiorno ricercato

De Martino ha seguito personalmente la ristrutturazione dell’appartamento. Sia per i lavori di grossa portata che per le scelte d’arredo, l’ex ballerino e oggi affermato e amatissimo conduttore si è affidato a due amici speciali, l’Interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine. Il risultato è davvero tutto da ammirare: ambienti luminosi e rifiniti con stile, in cui il bianco delle pareti è spezzato accuratamente da elementi e complementi d’arredo in perfetto contrasto di colore.

Nel living padroneggia un meraviglioso tavolo da pranzo in pietra, attorno al quale si trovano quattro sedie in rattan, che strizzano l’occhio al design anni ’70 del secolo scorso. Ma senza dubbio nel soggiorno spicca l’immenso divano in velluto viola, su cui sono posizionati cuscinoni d’arredo piegati in modo da creare un effetto curioso e originale.

Quello di Stefano è un divano prezioso, basta pensare che il suo costo si aggira attorno ai 10mila euro! Molto bello è anche il tavolino da caffè in marmo, messo davanti al sofà, sul tappetone rigorosamente moderno. A fianco al divano, c’è poi un pianoforte nero, che Stefano ama suonare spesso nelle sue Storie Instagram. Non c’è che dire, De Martino è un artista a tutto tondo!

Cucina raffinata

Stefano è un vero amante del parquet. In fondo, non potrebbe essere altrimenti per un ballerino abituato da sempre a calcare a piedi nudi le tavole del palcoscenico. Il pavimento però non è uguale in tutta la casa: per la cucina De Martino ha optato per tonalità chiare, per il soggiorno invece ha scelto un parquet più scuro ad effetto geometrico.

In cucina i mobili sono moderni, di colore grigio e con rifiniture in acciaio. I complementi di arredo sono invece dorati, per dare un tocco caldo e sempre di gran classe all’ambiente. Vicino al piano cottura c’è una piccola penisola bianca, sotto la quale si trovano perfettamente ordinati due sgabelli, sempre in acciaio. L’ideale per colazioni e pause pranzo fugaci da uomo in carriera.

Degne di nota sono in cucina, ma anche nel resto dell’appartamento, le porte in legno con decorazioni barocche, restaurate con cura.

Una camera da letto da sex symbol

Ci spostiamo adesso nella camera da letto del bel De Martino: la struttura che accoglie il materasso è di velluto blu, mentre le decorazioni della stanza sono nei toni sobri ed eleganti del beige e del nero. Sono d’effetto le applique moderne, poste sopra ai comodini accanto al letto.

Colpisce anche la grande veneziana nera, che lascia filtrare la luce nella camera da letto tutelando però la privacy del bel Stefano. Non c’è che dire: De Martino può essere davvero soddisfatto del suo appartamento, pieno di fascino proprio come lui!