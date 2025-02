“A mano a mano” non è di Rino Gaetano: chi l’ha scritta davvero

Chi non l’ha cantato almeno una volta nella vita, magari in compagnia di amici e parenti nostalgici? Stiamo parlando di “A mano a mano”, un brano celeberrimo, interpretato magistralmente da Rino Gaetano. Forse non tutti sanno, però, che l’autore di una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana non è lo stesso di “Gianna” e “Supponiamo un amore” ma, piuttosto, Riccardo Cocciante.

Ebbene, sì, se qualcuno pensava di avere una certezza nella vita, adesso anche questa viene minata. Ma cosa c’è dietro a questo pezzo e come mai è passato “di mano in mano” da un gigante della musica a un altro?

Riccardo Cocciante ha scritto “A mano a mano”: la storia

“A mano a mano”, cantata da Rino Gaetano, è una canzone intramontabile: ancora oggi fra quelle più ascoltate su Spotify e le altre piattaforme di streaming musicale. Tuttavia, per uno strano scherzo del destino, non è sua ma del collega Riccardo Cocciante. Nella fattispecie, galeotta fu un’unica interpretazione del cantautore calabrese. Gaetano la cantò, senza inciderla in studio. Soltanto in un secondo momento, venne registrata durante il concerto Q disc live Q Concert, realizzato in coppia con Cocciante.

Indiscrezioni parlano di una versione improvvisata durante il Q Concert del 1981, dopo che Rino Gaetano aveva scoperto che la sua ex fidanzata si trovava tra il pubblico. Nonostante la ragazza se ne andò ugualmente, per le generazioni passate e presenti fu un regalo di inestimabile valore.

La versione di successo di Rino Gaetano: cosa cambia

Riccardo Cocciante e Rino Gaetano sono due talenti indiscussi della musica italiana e hanno ottenuto successo anche all’estero. Da una parte c’è un cantautore romantico e straziante nelle proprie interpretazioni, dall’altra uno spensierato, leggero, con un ritmo tutto proprio nel sangue e – comunque – estremamente sensibile. Queste caratteristiche hanno fatto sì che lo stesso brano prendesse un colore, un sapore e un odore e un suono completamente diversi.

Cocciante, accompagnato dal pianoforte, pone l’attenzione sulla fine di un amore, dalla sofferenza struggente che questo evento provoca. Gaetano si concentra su una melodia e un’interpretazione che dà speranza a chiunque di poterne trovare uno nuovo. Un nuovo amore da cogliere come un fiore e coccolare con rinnovata forza. Anche il finale appare diverso: per Rino è una promessa al domani e al futuro, eterne incognite; in Riccardo prevale il rimpianto. E, a giudicare dai numeri e dall’errore che tutti commettono nel pensare che “A mano a mano” sia di Rino Gaetano e non di Riccardo Cocciante, forse è proprio questa la marcia in più che ha la versione del cantautore calabrese.

Quando si ascolta Rino Gaetano non salta subito all’orecchio che si tratta di un amore finito, che due persone si sono allontanate e forse tradite. Si pensa, invece, che ci sia l’opportunità di costruire una vita insieme, con ottimismo e allegria, con rinnovata fiducia verso il futuro. Questo dimostra come, al di là del testo sicuramente importante, l’interpretazione e l’intenzione siano i veri motori di quelle che potremmo definire vere e proprie poesie in musica.

Nonostante le complessità della vita, la felicità è destinata a tornare e, con essa, anche l’amore. È questo il messaggio che sia Cocciante che Gaetano vogliono mandare, ma certamente il secondo è riuscito a dare forma a un brano che aveva bisogno di una marcia in più per diventare immortale. Come il suo interprete più famoso.