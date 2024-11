Domenica 3 novembre, Arianna David è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per una toccante intervista in cui racconta il suo difficile percorso di vita, fatto di successi ma anche di battaglie personali. L’ex Miss Italia si apre sul suo passato, dalla corona conquistata nel 1993 alla lunga e dolorosa lotta contro l’anoressia, una malattia che ha segnato profondamente la sua esistenza.

Chi è Arianna David e quando ha vinto Miss Italia

Arianna David è nata a Roma il 3 giugno 1973 ed è diventata nota al pubblico italiano nel 1993, quando ha vinto la corona di Miss Italia, in una delle tante edizioni presentate dal compianto Fabrizio Frizzi. All’epoca aveva solo 20 anni e la sua bellezza e il suo carisma conquistarono la giuria, permettendole di entrare a pieno titolo nel mondo dello spettacolo. Dopo il trionfo al concorso, Arianna ha intrapreso una carriera come modella e in tv partecipando a vari programmi. Per ben due volte ha partecipato a L’Isola dei Famosi e più di recente è stata opinionista in programmi come Mattino Cinque, Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque.

La vittoria a Miss Italia le ha aperto diverse porte, portandola a lavorare in televisione e a prendere parte a programmi di successo. Tuttavia, dietro il sorriso che mostrava al pubblico, Arianna nascondeva una fragilità che negli anni è emersa in maniera drammatica.

La lotta all’anoressia di Arianna David: come sta ora

Dopo la vittoria a Miss Italia, Arianna ha vissuto momenti di grande pressione, sia per le aspettative che il mondo dello spettacolo impone, sia per una personale insicurezza. L’anoressia, malattia insidiosa e difficile da affrontare, ha fatto irruzione nella sua vita e ha iniziato a condizionare la sua quotidianità.

In una recente intervista, Arianna ha rivelato che tutto è iniziato proprio dopo Miss Italia: la sua percezione di sé è cambiata e, nonostante la fama e il successo, l’insoddisfazione e la paura di non essere abbastanza l’hanno spinta verso comportamenti estremi riguardo al cibo. Arianna David ha più volte ammesso che l’anoressia è una condizione da cui non si esce mai completamente, con possibili ricadute nel tempo. Solo a marzo 2024, aveva confessato di pesare 46 chili e di indossare una taglia 34 da bambina, sottolineando la persistenza delle sfide legate a questo disturbo alimentare.

La vita sentimentale dopo Giorgio Faletti: chi è il marito

Un capitolo importante nella sua vita sentimentale è stato il suo rapporto con lo scrittore, comico e cantautore italiano. Nonostante la differenza d’età di ben 23 anni, Arianna David e Giorgio Faletti hanno vissuto una relazione intensa e sincera. In una delle sue interviste, Arianna ha raccontato che Giorgio la amava profondamente e la loro relazione è stata segnata da una grande complicità e rispetto. Tuttavia, il loro amore si è concluso, lasciando ad Arianna il ricordo di una storia importante e di un uomo che ha sempre apprezzato.

Oggi Arianna ha trovato la felicità al fianco di David Liccioli, con cui si è sposata nel 2017. La proposta di matrimonio era avvenuta in diretta televisiva durante una trasmissione condotta da Barbara D’Urso. La coppia non ha figli insieme ma Arianna ha due figli, Tommaso e Gregorio, nati da una precedente relazione con l’imprenditore Marco Bocciolini.