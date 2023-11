Chi lo ha detto che i tesori sono solo quelli dei pirati, con forzieri che contengono monete d’oro e d’argento, gioielli e chi più ne ha più ne metta. Anche in ambito gastronomico ci sono prelibatezze che valgono una fortuna. Si tratta del tartufo, che in alcuni casi raggiunge veri e propri record. Non soltanto aste come per quadri e oggetti d’arte, ma anche doni della natura dal valore inestimabile

Il tartufo da oltre un kg veduto all’asta di Grinzane Cavour

Il tartufo da record del 2023 pesa un chilo e 4 grammi ed è andato all’asta mondiale del tartufo di Grinzane Cavour. Si è dovuto aspettare l’ultimo lotto, ma ne è valsa la pena. Se l’è aggiudicato un battitore della sede di Hong Kong per 130.000 euro.

Non solo prestigio, ma anche solidarietà. Fra i lotti battuti all’asta, infatti, uno è destinato alla fondazione “Every childs is my childs”, che si occupa della tutela dei diritti dei minori: una tematica che, visti i tanti bambini vittime delle guerre in Ucraina e a Gaza, è attuale e di urgente risoluzione.

Fra gli ospiti d’eccezione dell’evento, presentato da Caterina Balivo, che hanno voluto sposare la causa gastronomica e umanitaria al tempo stesso, l’attore e regista Andrea Bosca, Anna Foglietta e Vittoria Belvedere.

Il tartufo record da 184.000 euro della scorsa edizione

Dopo il gelato caro del mondo, non da meno, anzi più pregiato, è stato il tartufo protagonista dell’edizione 2022 dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Protagonisti sono stati un esemplare da 700 grammi e uno da 250, che si è aggiudicato un imprenditore di Hong Kong per il valore di 184.000 euro.

Questo però non è stato l’unico tartufo degno di nota nel 2022: tre esemplari di 150, 255 e 330 grammi se li sono aggiudicati l’imprenditore cheraschese Mariano Costamagna, una benefattrice anonima di Londra e Guido Borghi, imprenditore varesotto.

Quali sono i tartufi più grandi mai trovati: tutti i record

Perché il tartufo costa così tanto? Perché è raro, anche se non impossibile da scovare. Si tratta di quelli che superano il chilo. Come non citare quello trovato in Abruzzo nel 2018, in provincia dell’Aquila: una prelibatezza di ben un chilo e 228 grammi, venduta a un intenditore americano che si è aggiudicata l’ultimo posto della Top Ten.

Più grande, invece, è quello trovato nel 1999: un chilo e 310 grammi, rinvenuto a Istria, vicino a Levade. Un nono posto dal sapore delizioso. All’ottavo invece si è posizionato un tartufo bianco di un chilo e 479 grammi, ritrovato nel 2007 a Palaia, in provincia di Pisa.

Settima posizione per un esemplare molisano da un chilo e 538 grammi. È stato raccolto nel 2014, a due passi da Campobasso, e venduto all’asta per contribuire alla lotta alla Sla e per aiutare i bambini dell’Africa.

Al sesto posto, con un chilo e 150 grammi, si trova un tartufo da record che dalla Toscana, nel 2018, è arrivato sino a Dubai per deliziare i palati dei clienti di un ristoratore italiano.

Per la quinta posizione, sempre più vicino al podio, bisogna andare sino in Veneto. Nel 1968, in una zona all’epoca molto ricca di tartufi, ne è stato trovato uno davvero notevole. Pesava infatti un chilo e 650 grammi.

Quarto posto, nel 2014 per un tartufo della provincia di Ravenna: il suo peso è davvero da record, un chilo e 878 grammi. Ma adesso è arrivato il momento di salire sul podio.

Sempre nel 2014, anno fortunato per gli appassionati, nei boschi romagnoli, è stato trovato un esemplare di un chilo e 890 grammi da terzo posto. Medaglia d’argento per un tartufo di due chili e 10 grammi, trovato sulle colline toscane (a San Miniano) nel 2018.

Il gradino più alto del podio, infine, se lo aggiudica un tartufo da record raccolto nel 1954. Sulle colline di Alba è stato trovato infatti un esemplare da due chili e 250 grammi, che la città ha poi deciso di donare all’allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman.