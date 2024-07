Un gradito ritorno ed una sorpresa nel canyon di Cuma, nelle acque dell’area marina protetta tra Ischia e Ventotene: il ritorno è quello di Salvatore, il famoso capodoglio che da anni frequenta questa area di mare e che è stato nuovamente avvistato.

La sorpresa è che con lui c’erano altri tre giovani esemplari maschi. L’avvistamento è avvenuto nella stessa zona, un’area marina protetta di importanza per i mammiferi marini, già nota per essere un punto di ritrovo per questi splendidi giganti del mare, classificati come specie in pericolo di estinzione.

Si tratta di un’importante osservazione che conferma la complessa vita sociale dei capodogli, una specie al centro di studi da parte dell’associazione Oceanomare Delphis, che ha diffuso le immagini del video.

Video tratto da: Associazione Oceanomare Delphis