Un giovane barista ha letteralmente conquistato il web con un suo video nel quale ha preparato un caffè andando in bicicletta: per lui, oltre 9 milioni di visualizzazioni su Instagram.

Il giovane, un vero e proprio appassionato della bevanda, s’è messo una telecamera in testa e, attrezzatosi a dovere, ha prima preparato un caffè con tanto di moka e fornelletto ‘da campo’ per poi versarselo in una tazzina e berselo.

Il tutto, naturalmente, continuando sempre a pedalare senza mani sul manubrio!