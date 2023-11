Nell’arte di sbucciare un uovo sodo, ogni persona sembra avere il proprio metodo, quasi come una sorta di rito personale. L’esperienza varia notevolmente, e spesso i così detti “metodi infallibili” si rivelano inefficaci per molti. In questo contesto, si è diffusa la pratica di aggiungere olio all’acqua durante la bollitura delle uova, promettendo uno sgusciamento più facile. Questo metodo ha suscitato curiosità, infatti alcune persone hanno deciso di esaminare attentamente la sua efficacia attraverso un esperimento dettagliato.

Come sgusciare le uova sode senza romperle usando l’olio

Recentemente, è emerso un metodo alternativo per sgusciare con più facilità le uova sode che coinvolge l’uso dell’olio. La teoria alla base è che l’olio, una volta introdotto nell’acqua durante la fase di bollitura, possa permeare il guscio poroso dell’uovo, agevolando il processo di sbucciatura. Questa pratica ha attirato l’attenzione di tanti, spingendo alcuni curiosi a condurre un esperimento per verificare la sua validità.

Quanto olio bisogna mettere nell’acqua: i tre diversi metodi

Per mettere alla prova questa teoria, gli esperti di LifeHacker ci hanno provato. Sono stati esaminati tre diversi approcci, ciascuno variando la quantità di olio coinvolto nel processo e usando uova fresche.

1. Metodo con un cucchiaio di olio nell’acqua

Il primo metodo sperimentato prevede l’aggiunta di un cucchiaio di olio di canola all’acqua in ebollizione. L’obiettivo è testare se l’olio, una volta introdotto nell’ambiente di bollitura, possa effettivamente influenzare lo sgusciamento delle uova. Le uova sono state bollite per nove minuti e successivamente raffreddate per l’analisi.

2. Metodo con un uovo cosparso di olio da mettere nell’acqua

Nel secondo approccio, un uovo è stato precedentemente cosparso di olio prima di essere immerso nell’acqua in ebollizione. Questo avrebbe dovuto garantire un rivestimento uniforme di olio sull’uovo, facilitando lo sgusciamento. Anche in questo caso, le uova sono state sottoposte a una bollitura di nove minuti e raffreddate.

3. Metodo senza olio nell’acqua

Come controllo, è stata mantenuta una pentola senza olio coinvolto nell’acqua o sull’uovo. Anche in questo caso, le uova sono state bollite per nove minuti e raffreddate per l’analisi.

L’uovo di controllo, senza l’aggiunta di olio, ha prodotto uno sgusciamento che, sebbene visivamente accettabile, è risultato essere una sfida. Con un punteggio di 7 su 10 in termini di facilità di sgusciamento, non sembrava essere la soluzione definitiva. Le uova cotte in acqua oleosa hanno mostrato risultati più promettenti. Anche se la crepa in una delle uova potrebbe aver influenzato il risultato, entrambe le uova erano notevolmente più facili da sgusciare, con punteggi di 8 e 9 su 10.

Mentre l’aggiunta di olio sembra avere un impatto positivo sulla facilità di sgusciatura delle uova sode, non sembra esserci una differenza significativa tra il metodo con un cucchiaio di olio e il metodo con un uovo cosparso di olio. Entrambi hanno prodotto risultati simili, quasi alla pari con l’assenza di olio. Forse, l’olio ha un impatto positivo anche solo quando le dita vengono a contatto con l’uovo durante il processo di sgusciatura. In effetti, avere un po’ di olio sulle dita sembrava facilitare ulteriormente il processo, rendendo la membrana più scivolosa. Questo fa parte dei tanti trucchi che girano nel mondo delle uova, come ad esempio il trucco per pastorizzare le uova.