Attorno alla vita di Camila Giorgi, ex promessa del tennis, c’è molta riservatezza. I fan e gli appassionati di sport si sono fatti tante domande e, forse, a Verissimo, il 6 ottobre 2024, sarà l’intervista di Silvia Toffanin a svelare qualcosa in più. Perché ha lasciato il tennis, infatti, è solo uno degli interrogativi.

Dalla truffa legata ai green pass all’evasione fiscale e alla presunta fuga dall’Italia per scappare dalle proprie responsabilità. Già in passato i follower su Instagram non ci sono andati leggeri, usufruendo dell’opzione Ask Me della piattaforma per porre domande pungenti e molto personali.

Le risposte secche affidate ai social potrebbero essere argomentate in uno dei salotti più prestigiosi della televisione italiana e questa potrebbe essere la volta buona per mostrare una Camila inedita e senza misteri.

Chi è Camila Giorgi: la vita privata della ex tennista

Classe 1991, Camila Giorgi ha origini italo-argentine. Il suo talento indiscusso nel tennis però l’ha portata lontano e, a lungo, è stata una promessa di questo sport che – anche grazie a Jannik Sinner – non viene considerato più ‘minore’, ma sta avendo un riscontro notevole dal grande pubblico.

Il suo ritiro ha fatto molto discutere. Ha dato la sensazione di essere fuggita dall’Italia per evitare guai con il Fisco. Il riferimento è all’atto di pignoramento presentato dall’Agenzia delle Entrate verso terzi alla Federtennis. Sarebbero stati contestati, infatti, degli introiti legati alla sua attività sportiva. Lei però si è sempre difesa e ha parlato di “fake news”.

I suoi legali non si sono dovuti occupare solo di questioni legate a presunte tasse non pagate. L’ex campionessa è stata coinvolta anche in un’inchiesta che vede tra gli indagati la cantante Madame e altre 23 persone, con l’accusa di aver falsificato alcune vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green Pass.

Il suo profilo Instagram mostra anche momenti personali, svela dettagli su affari privati” di cui parlerà presto. Pare sia intenzionata a scrivere un libro, al quale affiderà la sua versione dei fatti sulla sua vita e sulla sua carriera.

La carriera di successi e poi l’addio al mondo del tennis

Camila Giorgi è considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre. Specializzata nei singolari, ha dimostrato di essere molto ferrata sulle superfici veloci. Durante la sua carriera, finita prima del previsto, ha vinto quattro tornei del circuito maggiore sul rapido. Fra i risultati più prestigiosi, tutti ricordano il Canadian Open vinto nel 2021.

È stata la migliore giocatrice per cinque stagioni di fila, per ben 236 settimane. Nel Grande Slam, è arrivata ai quarti di finale a Wimbledon nel 2018. Stesso risultato ottenuto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I suoi successi l’hanno portata a raggiungere la 26esima posizione nel ranking mondiale nel 2018 e nel 2022.

In Italia è la tennista ad avere vinto di più contro avversarie Top 10 e Top 20. È la giocatrice che ha raggiunto il maggior numero di vittorie su erba: ben 58 in totale. Una carriera sorprendente e promettente che è stata interrotta bruscamente nel maggio del 2024, senza annunci ufficiali. Il suo nome è semplicemente comparso sul sito ufficiale dell’ITIA, l’International Tennis Integrity Agency, nell’elenco dei tennisti che si sono ritirati.