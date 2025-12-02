La nuova stagione sciistica si apre con un cambiamento destinato a riscrivere le abitudini di chi ama la montagna. Se fino allo scorso anno il casco era un obbligo solo per i minorenni, da quest’inverno sarà invece lo sarà per tutti. Una novità che nasce dal Decreto Sport e che punta a rendere le piste più sicure, riducendo il numero di incidenti e, soprattutto, la gravità delle lesioni. A questo si aggiungono regole già in vigore da qualche anno, come l’obbligo di assicurazione e la tolleranza zero per chi scia sotto effetto di alcol o droghe.

Decreto Sport: quali sono le nuove regole per chi scia

La stagione sciistica 2025/2026 è la prima a essere completamente rivoluzionata dal Decreto Sport, approvato a fine giugno ed entrato in vigore ad agosto. La norma principale riguarda l’estensione dell’obbligo del casco a tutti gli sciatori, indipendentemente dall’età. Non è più soltanto una precauzione consigliata: ora chi mette gli sci ai piedi, sale sulla tavola da snowboard, si avventura nel telemark o scende a tutta velocità con la slitta deve necessariamente indossare un casco omologato. L’obbligo vale su ogni tipo di pista, comprese le aree di allenamento, e interessa anche chi gestisce, produce o vende caschi che non rispettano gli standard di sicurezza.

Per molti questa novità potrà sembrare solo una formalità, visto che già negli ultimi anni la stragrande maggioranza degli sciatori aveva scelto di proteggersi autonomamente. Eppure, trasformare una buona pratica in una regola vera e propria rappresenta un passo importante: riduce i rischi e, soprattutto, scoraggia quei pochi irriducibili che continuavano a scendere a volto scoperto. Chi verrà sorpreso senza casco rischia una multa fino a 150 euro, ma la sanzione più pesante arriva in caso di recidiva. Chi insiste a ignorare la legge si vedrà ritirare lo skipass da uno a tre giorni, un provvedimento che può mandare all’aria una vacanza programmata da mesi. Considerati i costi e l’organizzazione che richiede un soggiorno sulla neve, perdere anche solo un paio di giorni sulle piste equivale a un vero disastro per gli appassionati.

L’obbligo del casco si inserisce in un quadro più ampio di norme sulla sicurezza stabilite dal Dlgs 40/2021. Tra queste c’è l’obbligo di avere un’assicurazione che copra i danni causati a terzi: le località sciistiche, infatti, devono mettere a disposizione una polizza acquistabile insieme allo skipass. Le regole sono severe anche sul fronte dell’alcol: chi viene trovato in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti rischia multe che vanno da 250 a 1.000 euro.

Sciare sicuri: buone norme sulla pista da sci

Oltre agli obblighi di legge, ci sono comportamenti che ogni sciatore dovrebbe seguire per tutelare sé stesso e chi gli sta intorno. Il primo riguarda il controllo della velocità: non è solo una questione di prudenza, ma di consapevolezza. Bisogna adeguare la propria andatura al livello personale, alle condizioni della neve e all’affollamento della pista. Mantenere il controllo significa essere sempre in grado di fermarsi, evitare ostacoli e prevedere le mosse degli altri.

Un’altra regola fondamentale è il rispetto della precedenza. Chi si trova più in basso sulla pista ha sempre il diritto di passare per primo: spetta a chi arriva dall’alto scegliere una traiettoria sicura e non invadente. Anche la sosta va gestita con attenzione: fermarsi dietro un dosso o in una curva cieca è pericoloso, perché si rischia di essere colpiti da chi sopraggiunge. In caso di caduta, è importante rialzarsi in fretta o spostarsi ai bordi della pista.

La segnaletica merita particolare attenzione: indica pericoli reali e aree chiuse da rispettare. Se poi capita un incidente, prestare soccorso è un obbligo per chiunque sia coinvolto o testimone. Aiutare, chiamare i soccorsi e fornire i propri dati non è solo un dovere civile, ma anche un gesto che può fare la differenza.

Infine, vale la pena ricordare che sicurezza significa anche attrezzatura adeguata: sci regolati, scarponi ben allacciati e caschi omologati riducono drasticamente il rischio di infortuni.